C’est notre couverture pour aujourd’hui

14/04/2021 à 00:26 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT: KUN ‘FAIBLE COÛT’

Le Barça est intéressé à l’embaucher, mais seulement si le joueur accepte des conditions économiques défavorables. La Juventus est déjà entrée dans l’enchère et le club Blaugrana estime que l’Argentin veut jouer au Camp Nou.

Eric Garcia: date limite de signature.

De plus, le PSG souffre d’aller en «demi-finale» et Zidane ne voit pas le favori madrilène. Orporto n’a pas réussi à franchir une nouvelle étape et Chelsea affrontera Liverpool ou le Real Madrid en demi-finale.