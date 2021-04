C’est notre couverture pour aujourd’hui

04/02/2021 à 00:15 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT: MONTRER HAALAND

LA SOUMISSION COMMENCE

Le père et le représentant de l’attaquant ont rencontré le Barça et Madrid pour négocier sa signature pour cet été.

OPTIMISME BLAUGRANA

Le club du Barça confirme son intérêt, estime que le transfert serait inférieur à 150 millions d’euros et espère convaincre le joueur.

CHASSE À BARCELONE

SPORT a attrapé Mino Raiola, l’agent du joueur, et son père, Alf-Inge Haaland, après avoir atterri à l’aéroport d’El Prat pour se rendre à la réunion avec Joan Laporta.

De plus, Eric García et Pedri, fixés pour aller à l’Eurocup. Ramos est blessé et risque de rater le classique.