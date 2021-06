C’est nous, Justin Hartley révèle l’histoire dramatique qu’il ne veut pas revoir dans la saison 6

Lorsque la saison 5 a commencé en deux parties, Kevin annonçait à sa famille la bonne nouvelle concernant ses jumeaux. Cependant, avec la fin de la saison 4 avec la dispute passionnée entre Kevin et Randall, les fans étaient moins que ravis à l’idée que Kevin dise essentiellement à Randall qu’il préférerait ne pas l’avoir dans sa vie et lui demander ensuite des conseils paternels. La relation de Kevin et Randall tout au long de la cinquième saison était compliquée, et bien que ce que Kevin ait dit à Randall ne sera probablement jamais rachetable, les voir aller de l’avant sera quelque chose que les fans pourront espérer dans la saison 6.