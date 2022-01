C’est nous, Mandy Moore et Chrissy Metz partagent des photos BTS du tournage

La star de « This Is Us » Sterling K. Brown révèle le plus grand souhait de Randall

Le casting de This Is Us sait comment nous faire pleurer à l’écran et hors écran.

Le mardi 4 janvier, Mandy Moore et Chrissy Metz sont allés sur Instagram pour rendre hommage au temps qu’ils ont passé à faire le drame à succès de NBC, qui est sur le point de lancer sa saison d’adieu. La publication de Moore sur les réseaux sociaux était particulièrement réconfortante, car elle rendait hommage à son mari à la télévision, Milo Vintimille.

« En repensant à mes premiers jours sur le tournage de chaque saison de #ThisIsUs », a-t-elle écrit aux côtés d’une galerie de photos la mettant en scène avec Vintimille. « J’adore que ce soit toujours avec @miloanthonyventimiglia (plus un caméo avec @sterlingkbrown) !! »

Alors qu’elle continuait, Moore a avoué qu’elle « allait manquer ces jours-ci avec la famille quand tout sera fini ».

En réponse au message nostalgique de Moore, Vintimille a commenté : « Nous avons vraiment fait un voyage ensemble @mandymooremm Cherish chaque instant. »

L’alun de Gilmore Girls a exprimé un sentiment similaire à E! News, comme il l’a noté dans une interview exclusive, « Je pense juste au monde d’elle. Elle est merveilleuse. » Excusez-nous pendant que nous allons chercher d’autres mouchoirs !