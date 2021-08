C’est officiel! Andrew Cuomo annonce sa démission en tant que gouverneur de New York dans 14 jours

Andrew Cuomo (.)

*Heureusement pour New York et la nation, Andrew Cuomo n’est pas Donald Trump, même s’il a essayé de l’être. L’essentiel est que mardi, le gouverneur de New York a annoncé son intention de démissionner. C’est quelque chose que Trump n’aurait jamais fait.

“Ma démission sera effective dans 14 jours”, a déclaré Cuomo dans un livestream.

Fait intéressant, le discours de Cuomo a commencé par un autre démenti des allégations portées contre lui, mais il s’est excusé d’avoir offensé les femmes avec son comportement «obsolète».

La décision du gouverneur de démissionner intervient après que des enquêteurs indépendants du bureau du procureur général de l’État ont découvert qu’il avait harcelé sexuellement plusieurs membres féminins de son personnel. Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé les conclusions de son bureau mardi dernier.

«Nous constatons que le gouverneur a harcelé sexuellement un certain nombre d’employés actuels et anciens de l’État de New York, entre autres, en se livrant à des attouchements importuns et non consensuels, ainsi qu’en faisant de nombreux commentaires offensants de nature suggestive et sexuelle qui ont créé un environnement de travail hostile. pour les femmes », ont écrit les enquêteurs dans leur rapport de 165 pages publié le 3 août.

La démission de Cuomo marque une chute brutale de la grâce, le gouverneur de l’Empire State à trois mandats étant autrefois considéré comme un futur candidat à la présidentielle.

Lorsque New York est devenu l’épicentre de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis au printemps 2020, Cuomo a pris une tournure vedette dans la politique démocrate à travers ses briefings quotidiens sur les coronavirus, qui lui ont valu un prix international Emmy et des notes d’approbation record parmi les résidents de l’État.

