C’est officiel, ce sont les langages de programmation les plus détestés

Le site de questions-réponses pour les programmeurs professionnels Stack Overflow a publié sa dernière enquête auprès des développeurs, révélant que COBOL (Common Business-Oriented Language) est le langage de programmation le plus détesté par les développeurs.

Pour mieux comprendre quels langages de programmation sont les plus appréciés et les plus détestés, la firme a interrogé plus de 80 000 développeurs de 181 pays à travers le monde. Stack Overflow l’a fait en leur demandant avec quels langages de programmation ils ont travaillé l’année dernière, avec lesquels ils veulent travailler l’année prochaine et quels langages ont-ils utilisés dans le passé avec lesquels ils ne veulent pas travailler l’année prochaine.

COBOL, qui est utilisé sur les ordinateurs centraux, a pris la première place pour le langage de programmation le plus détesté, suivi de VBA, Matlab, Objective-C et Groovy.

Bien que les développeurs n’aient généralement pas la possibilité de choisir le langage de programmation utilisé par leurs organisations, les entreprises doivent prendre note de l’enquête auprès des développeurs 2021 de Stack Overflow lors de la création d’offres d’emploi, car elles peuvent avoir besoin d’offrir un peu plus pour pourvoir des postes qui nécessitent l’utilisation de COBOL, Assembly, Perl, C et d’autres langages de programmation moins populaires.

Langages de programmation les plus appréciés

L’enquête auprès des développeurs de Stack Overflow a également mis en lumière les langages de programmation les plus appréciés et pour la sixième année consécutive, Rust a pris la première place en tant que “langage le plus apprécié des développeurs”.

Alors que Rust est le plus apprécié, seuls 5 044 des développeurs interrogés l’ont nommé par rapport à TypeScript qui a pris la troisième place avec un total de 18 711 nominations. Pour ceux qui ne sont pas familiers, TypeScript est le point de vue de Microsoft sur JavaScript avec un système de type qui se compile en JavaScript pour aider à augmenter la productivité des développeurs.

Les langages de programmation les plus appréciés incluent également Clojure, Elixir, Julia, Python, Dart, Swift, Node.js et Go.

Si vous souhaitez savoir quelles bases de données, plates-formes de cloud computing, frameworks Web, outils de développement, logiciels de collaboration en ligne et développeurs de systèmes d’exploitation préfèrent, cela vaut certainement la peine de jeter un coup d’œil au reste des résultats de l’enquête auprès des développeurs 2021 de Stack Overflow.

Via ZDNet