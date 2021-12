C’est officiel ! Esta Tablet Realme Pad est rebajada de precio sur Ebay

Con toda la cantidad de contenidos que consumimos en el día a día, se vuelve imprescindible contar con un buen dispositivo móvil. Nos permiten ver vídeos, consultar el mail o las redes sociales igual que lo haríamos con un equipo mayor como un PC o un portátil, pero con la ventaja de que podemos llevarlo con nosotros a donde queramos. Sin ir más lejos, esta tablet Realme Pad de 4GB puede ser una gran alternativa para poder très y escuchar nuestros contenidos favoritos.

Si esta tablet ya tenía una gran relación calidad-precio, con el descuento del 15% que tiene ahora sur Ebay, se vuelve toda una ganga. Sus 10,4 pulgadas nos servirán tanto para jugar a videojuegos como para ver series, películas o cualquier video de YouTube. Y también te servirá para atender asuntos del trabajo como répondeur mails o realizar tablas de cálculo.

Otro detalle a destacar son los 4 Go de RAM que tiene este modelo de Realme, ya que nos permitirá cambiar de una tarea a otra sin que su rendimiento se vea resentido. No irá lenta ni sufriremos ningún corte, ya que está pensada para ello. Oui 64 Go de ROM ampliables nos darán la posibilidad de almacenar todo tipo de datos y archivos sin ningún inconveniente.

Diseño compacto, rendimiento sobresaliente

Aunque esta tablet Realme Pad non es la más compacta del mercado, lo cierto es que su tamaño es tirando a pequeño. Y no lo decimos como un inconveniente; más bien, todo lo contrario. Su tamaño tan pequeño te permitirá transportarla cómodamente en tu bolso o mochila y sentir que no llevas nada. Pero podrá seguir dándote todo el contenido que necesites.

Por otro lado, su processeur OctaCore nos garantiza un rendimiento fluido et todo momento. Podrás jugar a videojuegos y cambiar de pestaña para ver un video en YouTube y, acto seguido, responder un mail del trabajo. Todo en solo un par de clicks y sin que el sistema se ralentice ni nada parecido.

Y como su sistema operativo es Android, no te costará lo más mínimo hacerte a él. Su diseño está pensado en la usabilidad del usuario, así como su interfaz, que es fácil e intuitiva. Podrás desplazarte de unas aplicaciones a otras sin esfuerzo y, sobre todo, descargar todos los videojuegos que quieras de Google Play.

Pantalla Realme IPS LCD

Tampoco hay que olvidar la pantalla IPS LCD que tiene esta tablet de Realme. La paleta de colores será amplia y profunda, y su brillo nos permitirá ver todo con mayor nitidez. De hecho, podremos ajustar el brillo a nuestro antojo en función del entorno de illuminación en el que nos encontremos. Así podrás utilizar tu tableta siempre que la necesites y en el lugar que la necesites.

También cuenta con todas las opciones de conectividad, ya sea Bluetooth o connexion USB-C para cargar la batería y transferir archivos. Incluso podremos añadirle una tarjeta micro SD para ampliar su memoria interna.

Además, su batería es de calidad y promete una gran autonomía. De este modo, el dispositivo no nos dejará tirados en medio de ninguna tarea, película o partida. Y con un 15% de descuento como tiene en Ebay, la verdad es que es de agradecer.