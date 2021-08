C’est officiel : Fear Factory a trouvé un remplaçant pour le chanteur Burton C. Bell

Dino Cazares a confirmé qu’il avait trouvé un nouveau chanteur pour USINE DE PEUR.

Bien que le guitariste n’ait pas encore révélé le nouveau USINE DE PEUR l’identité du chanteur, il a indiqué que le musicien en question a de l’expérience et est “en quelque sorte connu” au sein de la scène métal.

Cazarès, qui a co-fondé USINE DE PEUR il y a plus de trois décennies, a discuté de sa recherche d’un remplaçant pour le leader original du groupe Burton C. Bell dans une toute nouvelle interview avec Bucketlist TV.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, notre chanteur a démissionné après 30 ans, alors j’ai cherché un nouveau chanteur. Et je suis d’abord ici pour vous dire que je l’ai définitivement cloué à une personne . Je ne vais pas encore révéler qui c’est – pas encore. Une fois que j’aurai fini [playing with SOULFLY as a fill-in guitarist for the summer U.S tour], je vais retourner à LA, retourner en studio, et j’écrirai de nouvelles nouvelles USINE DE PEUR chansons avec le nouveau chanteur, parce que j’aimerais le présenter avec une nouvelle chanson.”

Interrogé sur son commentaire précédent selon lequel il était ouvert à l’embauche d’une chanteuse pour USINE DE PEUR, Dino a déclaré: “C’était vrai. J’ai auditionné quelques femmes, oui. Mais cela n’a pas fonctionné – pas parce qu’elles étaient des femmes ou quelque chose comme ça. Parce que je voulais choisir celle qui était la meilleure pour le poste, et il s’est avéré que être un gars.”

Dino a également répondu à sa déclaration d’il y a quelques mois selon laquelle il voulait donner une chance à un “gars inconnu” de faire face USINE DE PEUR. Il a dit: “Eh bien, ce n’était pas comme si je cherchais seulement quelqu’un que personne ne connaissait. Je cherchais tous différents [types of singers]. Bien sûr, si le gars s’est avéré être, ou la fille s’est avérée être, quelqu’un que personne ne connaissait et je leur ai donné ce coup, ouais, super. J’étais ouvert à tout, c’est ce que je dis. Homme, femme, peu importe, connu, inconnu, j’étais ouvert à tout ça. Et il s’est avéré que c’était quelqu’un de connu, je suppose. Un peu connu. Il a de l’expérience.”

Septembre dernier, cloche a publié un communiqué annonçant officiellement son départ de USINE DE PEUR, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

clochela sortie de USINE DE PEUR est venu plus de deux semaines après Cazarès a lancé un GoFundMe campagne pour l’aider à couvrir les coûts de production liés à la sortie de USINE DE PEURle nouveau LP de .

cloche dit plus tard à Kerrang ! magazine avec lequel il s’est séparé USINE DE PEUR était long à venir. “Ça me trotte dans la tête depuis un moment”, a-t-il déclaré. « Ces poursuites [over the rights to the FEAR FACTORY name] m’a juste vidé. Les égos. La cupidité. Pas seulement des membres du groupe, mais des avocats impliqués. Je viens de perdre mon amour pour ça.

“Avec USINE DE PEUR, c’est juste constamment, comme, ‘Quoi ?!’ Vous ne pouvez pas en prendre autant. J’avais l’impression que 30 ans était une bonne course. Ces albums que j’ai fait avec USINE DE PEUR sera toujours là-bas. Je ferai toujours partie de ça. J’ai juste senti qu’il était temps d’aller de l’avant.”

En octobre, Dino a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que la porte pour Burton revenir à USINE DE PEUR ne « resterait ouvert pour toujours ». Le guitariste a également révélé que Burton « perdu ses droits légaux » à la USINE DE PEUR nom “après une longue bataille judiciaire” avec le batteur Raymond Herrera et bassiste Christian Olde Wolbers. “J’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de bien, et j’ai senti qu’obtenir le nom en entier était la bonne chose à faire pour nous deux, donc après près de quatre ans, nous pouvons continuer comme USINE DE PEUR, de faire plus de disques et de tourner”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi il est triste d’apprendre qu’il a décidé d’arrêter et, à mon avis, quels que soient ses problèmes, il semble que cela aurait pu être résolu.”

USINE DE PEURle nouvel album de, “Continu d’agression”, est sorti en juin via Records d’explosion nucléaire. Le LP, qui a été enregistré principalement en 2017, présente Cazarès et cloche aux côtés du batteur Mike Heller. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAINE), avec des claviers de Igor Khorochev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LIGNE AVANT). “Continu d’agression” a été mélangé par Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, TRIVIUM), qui a également mélangé USINE DE PEURl’album précédent de, 2015’s “Genexus”.

Crédit photo: Stéphanie Cabral