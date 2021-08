C’est officiel : Google Tensor est la nouvelle puce de l’entreprise et elle fait ses débuts sur le Pixel 6

Google a sorti le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro du sac, et une nouvelle pourrait s’avérer extrêmement importante pour l’entreprise – les deux téléphones seront alimentés par le SoC interne de Google appelé Google Tensor. Ce pourrait être la pièce du puzzle qui fait du Pixel 6 l’un des meilleurs téléphones Android.

Google déclare que “Tensor a été conçu pour la façon dont les gens utilisent leurs téléphones aujourd’hui et comment les gens les utiliseront à l’avenir”, mais il ne nous donne pas beaucoup de détails jusqu’à ce que le Pixel 6 soit plus proche du lancement plus tard cet automne. Cela signifie que nous ne savons pas grand-chose sur la nouvelle puce, mais certains indices à son sujet nous disent pourquoi elle a été conçue et comment elle pourrait se révéler sur la fiche technique.

Tenseur Google :

Google Tensor : ce que nous savons

Source : Sundar Pichai

À l’heure actuelle, il semble que Google ait décidé de créer sa propre puce pour smartphone, car il souhaite que cette génération de Pixel soit encore meilleure pour être un Pixel. Des éléments tels que l’appareil photo et l’excellente traduction linguistique du Pixel sur l’appareil sont importants pour l’entreprise, car ce sont des fonctionnalités que les utilisateurs de Pixel adorent.

La puce Tensor de Google est conçue pour améliorer les fonctionnalités de Pixel.

Selon Google, “avec Tensor, nous avons pensé à chaque élément de la puce et l’avons personnalisé pour exécuter les modèles de photographie informatique de Google. Pour les utilisateurs, cela signifie des fonctionnalités entièrement nouvelles, ainsi que des améliorations par rapport à celles existantes.” Ce n’est pas une surprise car ce n’est pas la première puce que Google a créée pour améliorer le calcul sur l’appareil ; nous avons vu le Pixel 2 avec le Pixel Visual Core et le Pixel 4 livré avec le Pixel Neural Core. Les deux ont été conçus pour renforcer l’apprentissage automatique sur l’appareil à l’aide des propres algorithmes de Google.

Une autre chose que nous savons, c’est que Tensor aura son propre “noyau de sécurité” qui fonctionnera avec le module Titan M2. Ceux-ci serviront à sécuriser le téléphone du point de vue cryptographique, donnant au Pixel 6 “le plus grand nombre de couches de sécurité matérielle dans n’importe quel téléphone”. En clair, cela signifie qu’il y aura une forte prise en charge de la cryptographie matérielle pour s’assurer que vous seul avez accès aux données sur votre téléphone, car vous seul pouvez fournir les bonnes informations d’identification.

Google n’en a pas fini avec Qualcom.

Une autre chose que nous savons, c’est que Google n’a pas fini de s’appuyer sur Qualcomm. L’analyste financier Walter Bloomberg a déclaré que “Qualcomm continuera à travailler en étroite collaboration avec Google sur les produits existants et futurs basés sur les plates-formes Snapdragon” selon un porte-parole de Qualcomm. Cela pourrait signifier que les téléphones Pixel a-series moins chers utiliseront toujours des puces Snapdragon de milieu de gamme, mais Qualcomm fournit également des SoC pour des choses comme les écouteurs sans fil et les routeurs sans fil. Ne vous attendez pas à voir Google construire une puce Tensor pour quelque chose comme Nest Audio de si tôt.

Google Tensor : ce que nous ne savons pas

Source : Google

À l’heure actuelle, tout sauf ce que Google a à dire sur l’utilisation de l’apprentissage automatique pour débloquer encore plus de fonctionnalités n’est qu’une supposition. Nous savons que Google “construit” une puce, mais nous ne savons rien de la conception de base, du GPU, de la fabrication ou de quoi que ce soit d’autre.

Ce que nous ne savons pas pour le moment : beaucoup.

C’est important, surtout pour les personnes qui aiment toutes les applications que Google Play a à offrir. Le Google Tensor semble être une conception spécialisée qui se concentre sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique – des choses que Google aime utiliser dans ses propres fonctionnalités et services. Le problème est que les applications de Google Play dépendent d’une bonne puce de smartphone dans tous les autres domaines.

Google pourrait construire une puce par ailleurs de milieu de gamme, et en fonction de l’apprentissage automatique et des modèles de calcul pour offrir l’expérience Pixel ultime, cela fonctionnerait. Mais l’expérience Pixel n’est que la moitié de l’équation.

Si je devais deviner, et maintenant je faire dois deviner, je pense que Google utilise les conceptions de base ARM standard et un GPU ARM Mali en tandem avec des coprocesseurs internes pour gérer les fonctionnalités et fonctions Pixel spécialisées. Imaginez un processeur Exynos de l’année dernière avec la propre magie de Google, et vous serez proche de ma propre supposition.

Des rumeurs disent que Samsung fabrique le Tensor, mais nous n’en sommes pas sûrs. Cela ne fait en aucun cas une grande différence pour l’utilisateur final.

Google Tensor : quand arrive-t-il ?

Source : Google

Le Google Tensor fera ses débuts dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro plus tard cet automne, très probablement en octobre, comme l’ont fait les Pixel précédents. Nous en apprendrons plus sur Google Tensor à mesure que nous nous rapprochons du lancement du Pixel 6. Attendez-vous à lire beaucoup de fuites et de rumeurs jusqu’à ce que Google décide de nous communiquer tous les détails importants.

