C’est officiel: Jadon Sancho signe pour Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United a annoncé la signature de Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

Le joueur de 21 ans a accepté un contrat de cinq ans jusqu’en 2026. Le club paiera des frais initiaux d’environ 73 millions de livres sterling à Dortmund.

Le club anglais a confirmé l’accord sur son site Internet le 1er juillet, sous réserve de l’examen médical, qui est désormais conclu.

Sancho est ravi de rejoindre les Diables Rouges. Dans son interview via ManUtd.com, il a déclaré: “Je serai toujours reconnaissant à Dortmund de m’avoir donné l’opportunité de jouer au football en équipe première, même si j’ai toujours su que je retournerais en Angleterre un jour.

“La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de jouer en Premier League. C’est une équipe jeune et excitante et je sais qu’ensemble, nous pouvons devenir quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent.

« Je suis impatient de travailler avec le manager et son équipe d’entraîneurs pour développer davantage mon jeu. »

a déclaré le directeur Ole Gunnar Solskjaer. “Jadon incarne le type de joueur que je veux amener au club, c’est un joueur avancé dans les meilleures traditions de Manchester United.

« Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir et nous sommes impatients de le voir s’épanouir. Ses buts et ses records de passes décisives parlent d’eux-mêmes et il apportera également un rythme, un flair et une créativité formidables à l’équipe.

«Old Trafford lui donnera la plate-forme dont il a besoin pour libérer son talent inexploité et se produire au plus haut niveau. Pour un joueur de son âge, Jadon a déjà réalisé beaucoup de choses et a montré le courage d’aller faire ses preuves à l’étranger. Nous sommes tous impatients d’accueillir Jadon dans l’équipe alors que nous nous préparons pour la nouvelle campagne.

Le joueur de 21 ans devient le deuxième footballeur anglais le plus cher après Harry Maguire, qui a été signé à Leicester City pour un montant de 80 millions de livres sterling.

À Dortmund, Sancho a marqué 50 buts en 137 matches toutes compétitions confondues.

Il est également devenu le cinquième joueur à marquer 15 buts et 15 passes décisives en une seule saison dans les cinq meilleures ligues européennes.

Actuellement en vacances de trois semaines après l’Euro 2020, Sancho devrait reprendre l’entraînement début août selon . et devrait participer au dernier match amical de pré-saison de Man United contre Everton.