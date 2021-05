C’est officiel, le 7 juin sera célébré la WWDC 21 d’Apple | La technologie

Apple a fixé la date de la WWDC de cette année, elle se tiendra la première semaine de juin et nous y découvrirons l’actualité logicielle préparée par la société Apple.

Les entreprises ne se reposent pas et chaque mois nous avons différentes présentations, événements et lancements. Il y a quelques semaines, nous connaissions lors d’un événement les appareils qu’Apple avait préparés tout au long de l’année, nous avons parlé de l’iPad Pro 2021, de l’iMac et des AirTags. Et maintenant, la société Apple nous a convoqués pour sa World Developers Conference qui a lieu le 7 juin.

Cet événement, comme son nom l’indique, est généralement destiné aux développeurs, c’est comme Google I / O sur Android. Bien sûr, ce qui est présenté est d’une importance vitale pour l’écosystème Apple. Cette année, la date s’étend sur quatre jours, commence le 7 et se termine le 11.. Le format sera à cent pour cent en ligne et pourra être consulté dans le monde entier.

Ce qui est attendu à la WWDC21 d’Apple cette année, ce sont les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation: iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, MacOS 12 et TVOS 15. La présentation de nouveaux équipements tels que des ordinateurs ou des téléphones est généralement en arrière-plan, puisque ce rendez-vous est réservé pour le début du quatrième trimestre.

Ça oui, bonne nouvelle attendue dans iPadOS. L’arrivée du processeur M1 sur la tablette la plus puissante d’Apple élargit ses possibilités, ce que les utilisateurs attendent d’un système beaucoup plus similaire à ce qu’ils trouvent dans les ordinateurs tels que les ordinateurs portables MacBook. Un système avec ces caractéristiques permettrait de mieux profiter de la puissance de ce processeur.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre le 7 juin pour connaître toutes les nouveautés en logiciel qu’Apple a préparées. Restez à l’écoute, car le plus sûr est que des fonctionnalités et des fonctionnalités intelligentes arriveront pour améliorer considérablement leurs produits.. Nous vous informerons de toutes les actualités liées à la WWDC 21.