C’est officiel, le Parti républicain a perdu son esprit collectif ⋆ .

Chaque politicien et parti politique fait de la politique partisane avec une bonne dose d’hypocrisie, mais les républicains, s’inspirant une fois de plus du dictateur raté Trump, ont vraiment fait monter la barre dans ce jeu sans fin de Calvinball.

Premièrement, ils applaudissent la décision de Citizens United, qui transforme essentiellement les entreprises en êtres humains (tout en aspirant toujours aux débuts de la République lorsque les Africains subsahariens, les autochtones et les femmes n’étaient pas des humains ou des citoyens constitutionnellement tout à fait à part entière). Et maintenant? Maintenant que certaines grandes entreprises ont mis leurs lunettes de lecture, ont diffusé le message public et se sont prononcées (plutôt) avec force contre les fakakted Make Georgia White Again par la loi sur la suppression des électeurs et se comportent comme des êtres humains dans leur désapprobation, le GOP a soudainement leur culotte dans un nœud.

Je peux comprendre les épisodes occasionnels, voire cycliques, d’hypocrisie politique et politique de la part des politiciens, des entreprises et des particuliers. Dans ce cas, cependant, le Parti républicain est passé de l’adoption d’idées dans une rhétorique jingo pour attiser la base, mais n’a pas vraiment l’intention de continuer à déclarer cela simplement parce qu’il a plongé tête première dans le gâteau après s’être gavé au All You Can. Eat Sushi place, un arrêt de 4 heures à Sizzler, une escale de midi à Olive Garden pour tout ce que vous pouvez manger de la soupe, de la salade et des bâtons de pain, ils ne devraient en fait pas prendre de poids et leur pantalon va très bien, merci beaucoup.

La réalité a une mauvaise façon d’élargir notre tour de taille, cependant, lorsque nous nous noyons un peu trop dans notre propre stupidité et nos fantasmes. Et, avec les grandes entreprises après les grandes entreprises qui expliquent que la suppression des électeurs n’est pas vraiment, vraiment démocratique ou américaine, eh bien, le Parti républicain a maintenant un problème, et un certain Mitch McConnell semble trop heureux de l’ignorer. Et quel est exactement ce problème? L’opinion publique et le pouvoir populaire de la bourse.

Voyez, c’est là que je vois que le Parti républicain a plongé la tête la première dans les profondeurs. Pendant toute l’éternité (du moins c’est comme ça), Corporate America a été des amis proches du Parti républicain, avec des soirées poker régulières le mercredi et des dîners avec les conjoints le vendredi. Vraie chummy chummy, et si c’était une sitcom des années 1960, je suis sûr qu’il y aurait des enfants mignons, un chien, une Chevrolet dans l’allée et une tarte aux pommes fraîchement cuite toujours dans le cadre. Mais, une chose que les républicains semblent avoir oubliée, en particulier au cours des 4 ou 5 dernières années sous le charme de Trump: Corporate America peut rester Corporate America avec un gros compte de dépenses et un chariot d’alcool au bureau parce que le peuple leur donne tout son argent. . Lorsque le peuple est dégoûté par une prise de pouvoir pure et simple, les lois de l’ère Jim Crow se réveillent d’entre les morts pour réprimer leurs amis, leurs voisins et leur famille, et les politiciens se comportant de la manière la plus cynique renforcée par de faux récits minces, et ils ne peuvent pas les atteindre les élus pour leur dire de changer de cap, eh bien, il n’y a qu’un seul endroit où aller. Les Big Money Guys qui ont historiquement soutenu ces politiciens détachés de la réalité.

Et que peut faire le peuple lorsque ses élus se déchaînent et commencent à retirer les droits et libertés constitutionnels? Oh, c’est simple, quelque chose que mon père m’a toujours dit: «Votez avec votre portefeuille.» Et, mes amis, c’est exactement ce qui se passe en Géorgie et se produira dans tout le pays alors que d’autres gouvernements d’État dominés par les républicains décident que le monde fantastique de Trump et de la grande fraude électorale est en fait une réalité.

Alors, pourquoi dis-je exactement que le Parti républicain a officiellement perdu son esprit collectif alors que pendant des décennies, le parti et ses membres ont joyeusement poursuivi des lois discriminatoires? Qu’est-ce qui rend aujourd’hui si différent?

Eh bien, des données démographiques simples et changeantes et une philosophie américaine modifiée et une image mentale de ce à quoi une République démocratique devrait ressembler. Une idée modifiée, et je dirais suralimentée, de l’endroit où se trouve notre pouvoir, l’électeur. Quand nous ne pouvons pas communiquer avec nos représentants ou sénateurs (étatiques ou fédéraux), nos gouverneurs ou maires, cela ne signifie pas que nous n’avons pas de chance. Cela signifie simplement que nous devons utiliser l’option nucléaire, le levier du commerce. Nous devons nous lever et dire aux entreprises qui soutiennent ces politiciens, qui font des États leur maison où la suppression des électeurs est la nouvelle bombe en ville, que ces lois, ces restrictions, ces menottes autour de notre droit constitutionnel à faire entendre notre voix (First L’amendement, n’importe qui?) Sont vils et intrinsèquement faux. Que s’ils continuent à soutenir ces politiciens et par extension la suppression des électeurs et les lois discriminatoires, qu’elles visent la communauté trans, les femmes, les personnes de couleur, etc., elles ne sont plus dignes de notre dollar tout-puissant. Et, il ne suffit pas d’obtenir un soutien financier (ou, comme c’est trop souvent le cas, de dire qu’ils retirent un soutien financier mais continuent de faire des dons), ces entreprises, du haut vers le bas, doivent prendre position publiquement. Non seulement communiquez les mots à la presse, pas seulement faites une brève déclaration publique, mais ils doivent étayer leur rhétorique par une action du monde réel.

C’est exactement ce que la Major League Baseball a fait. Delta et Coca-Cola ont tous deux condamné la loi géorgienne. Et qu’est-ce que le chef de facto du Parti républicain, Mitch McConnell, a dit de tout cela? Ce n’est pas que ce soit l’Amérique et que l’une de nos libertés les plus grandes et les plus chères est de pouvoir être publiquement en désaccord, non seulement les uns avec les autres, mais avec nos élus et nos gouvernements. Non, Mitch McConnell sort et dit aux entreprises de rester en dehors de la politique, mais continuez à nous donner de l’argent. Je ne sais pas comment cela fonctionne dans une réalité saine. Ce que cela me dit, c’est que le Parti républicain sait, au fond quelque part, que même avant Trump, il avait moins qu’un agenda politique. Tout ce qu’ils ont eu au cours de la dernière décennie, c’est une stratégie et des tactiques pour supprimer le vote, soit par le biais de gerrymandering extrême ou de lois au niveau de l’État. Le plus souvent, comme nous le voyons, à travers les deux. Sans une plate-forme de parti solide, il ne leur reste que la folie de The Power Grab et The Big Lie. Le Parti dans son ensemble a, pour une raison logique tordue, décidé que l’Amérique n’avait plus besoin de la démocratie. Que dans la réalité tordue et torturée que les républicains se sont créée, l’Amérique n’a jamais été une démocratie, les fondateurs n’ont jamais voulu que la politique ou l’ordre social du pays change, que les caractéristiques démocratiques du pays ne s’étendent toujours qu’aux riches propriétaires chrétiens blancs. Ils ont également décidé collectivement que les grandes entreprises menaçantes de plusieurs milliards de dollars qui emploient des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans le monde, se recroquevillent d’une manière ou d’une autre, pour une raison quelconque, lorsque les politiciens de l’État décident de prendre quelques millions. en subventions hors de la table. Face à des centaines de millions, voire des milliards, en affaires perdues parce que les gens votent avec leur portefeuille, je sais où je positionnerais mon entreprise, et ce n’est pas à table avec Mitch McConnell et sa femme. Penser autrement, attendre le contraire, eh bien, je ne suis pas psychologue, mais pour moi, c’est de la pure folie.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!