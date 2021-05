C’est officiel: le Redmi Note 8 2021 arrive

La série Redmi Note est le pain et le beurre de Xiaomi, expédiant des tonnes d’unités depuis le lancement du premier appareil en 2014. L’un des appareils les plus populaires de cette gamme est le Redmi Note 8, et Xiaomi a maintenant officiellement confirmé que le Redmi Note 8 2021 arrive.

Xiaomi a fait cette annonce sur Twitter après avoir affirmé que le Redmi Note 8 s’était vendu à 25 millions d’unités dans le monde à ce jour. On ne sait pas si ce chiffre comprend à la fois le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro ou uniquement le modèle vanilla. Découvrez une capture d’écran du message ci-dessous.

Néanmoins, nous avons déjà entendu quelques rumeurs concernant le Redmi Note 8 2021. Le groupe XiaomiUI Telegram avait précédemment affirmé que l’appareil offrirait un écran LCD IPS 120Hz, un processeur MediaTek Helio G85 (en ligne avec le Redmi Note 9), un Batterie de 4000 mAh et charge de 22,5 W. Le groupe s’attend également à ce que le nouveau téléphone embarque une configuration à quatre caméras 48MP (principale, ultra-large, télé-macro, profondeur).

Le Note 8 2021 semble également être apparu sur le site Web Bluetooth SIG, avec le numéro de modèle M1908C3JGG, MIUI 12 ou supérieur et Bluetooth 5.2.

On ne sait pas à quoi ressemblera le téléphone, mais conserver le même design pourrait théoriquement entraîner une baisse des coûts de fabrication et donc un prix plus attractif. Ce ne serait pas la première fois qu’un fabricant mettrait à jour un modèle populaire pour une nouvelle année, comme nous l’avons déjà vu Huawei le faire avec ses téléphones P20 Lite. Mais les téléphones Huawei mis à jour offraient également un design modifié.