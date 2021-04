C’est officiel, les Crawley sont de retour avec la partie 2 de Downton Abbey, le film

La production a commencé la semaine dernière et le film devrait ouvrir quelques jours avant Noël. «Après une année très difficile avec tant d’entre nous séparés de notre famille et de nos amis, c’est un grand réconfort de penser que des temps meilleurs sont à venir et que nous le ferons à Noël prochain. nous retrouverons les personnages très appréciés de Downton Abbey“Gareth Neame, producteur du film et PDG de Carnival Films, a déclaré dans un communiqué de presse.

Jusqu’à présent, on ne sait pas de quoi il s’agit cette deuxième partie, mais elle suivra le Aventures de Lady Mary et des autres membres de la puissante et aristocratique famille Crawley, comme cela s’est produit dans la série et dans le premier film qui a suivi une audition royale du roi et de la reine d’Angleterre aux Crawley et s’est terminée par une danse.