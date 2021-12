C’est officiel. Les républicains contrôleront la Virginia House.

Cela a pris un mois, mais la victoire de la républicaine Karen Greenhalgh dans sa course à la Virginia House of Delegates a été officiellement confirmée. Greenhalgh a battu le démocrate sortant Alex Askew par 115 voix. Askew n’a obtenu que 12 voix lors du recomptage.

La victoire de Greenhalgh donne au GOP le contrôle de 51 des 100 sièges de la Chambre. Croyez-le ou non, une race est encore incertaine. Dans celui-ci, le républicain devance le démocrate par 94 voix. Mais quel que soit le résultat final, les républicains auront la majorité à la Chambre. Cependant, les démocrates contrôlent le Sénat de l’État, 21-19.

Selon le Washington Post, les deux candidats, le démocrate Terry McAuliffe et le républicain Glenn Youngkin, ont collecté environ 68 millions de dollars. McAuliffe s’est retrouvé avec un peu moins de 100 000 $ en banque. Youngkin s’est retrouvé avec environ 3 millions de dollars.

Lors de la dernière course au poste de gouverneur de Virginie, les démocrates et les républicains ont passé un combiné 66 millions de dollars. Cette course a donc coûté plus du double de la précédente.

Bien que McAuliffe et Youngkin aient collecté à peu près le même montant d’argent, il y avait une différence. Youngkin a levé ses 68 millions de dollars avec l’aide d’un « prêt » de 20 millions de dollars de sa fortune privée. McAuliffe n’a apparemment pas puisé dans ses fonds personnels, et certainement pas dans la mesure où son adversaire l’a fait.

Heureusement pour Youngkin, il a pu lever environ 10 millions de dollars au cours des dernières semaines de la campagne sans avoir recours à son propre argent. McAuliffe a levé environ 11,5 millions de dollars au cours de la même période.

Grâce à cet argent, les deux candidats ont pu bombarder les ondes de publicités pendant la dernière ligne droite. Cela explique pourquoi ma femme m’a demandé à plusieurs reprises quand la campagne serait enfin terminée.

Ma question est de savoir si Youngkin aurait gagné la course s’il n’avait pas été en mesure d’égaler financièrement McAuliffe en prêtant des millions et des millions de dollars à sa campagne.

Toutes choses égales par ailleurs, cela aide à désigner des candidats riches.

Lien source