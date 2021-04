C’est officiel: LG quitte le secteur des smartphones

Après près de six ans de pertes continuelles, LG a débranché la prise de son smartphone. Le fabricant sud-coréen a fabriqué certains des meilleurs téléphones Android au fil des ans, mais des appareils comme le LG Wing n’ont fait aucun progrès.

LG a vendu un total de seulement 24,7 millions de téléphones l’année dernière, moins d’un dixième de son rival sud-coréen Samsung. L’unité ayant enregistré des pertes de 4,4 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, LG a officiellement annoncé qu’elle quittait l’activité mobile. La marque continuera à vendre son inventaire actuel, mais elle ne produira plus de téléphones.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

LG a déclaré l’année dernière qu’il était ouvert à « toutes les possibilités » concernant sa division mobile, y compris une vente pure et simple. Selon le média coréen Yonhap, la société était en pourparlers avec Vingroup du Vietnam et Volkswagen en Allemagne, mais elle n’a pas réussi à trouver un acheteur.

LG dit qu’il fournira un service après-vente et un support logiciel à son portefeuille existant. À l’avenir, LG se concentrera sur le segment EV, l’IoT, l’IA et la 6G:

La décision stratégique de LG de quitter le secteur extrêmement compétitif de la téléphonie mobile permettra à l’entreprise de concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plateformes et prestations de service.

LG travaillera en collaboration avec les fournisseurs et partenaires commerciaux tout au long de la fermeture de l’activité de téléphonie mobile. Les détails relatifs à l’emploi seront déterminés au niveau local.

À l’avenir, LG continuera à tirer parti de son expertise mobile et à développer des technologies liées à la mobilité telles que la 6G pour aider à renforcer davantage la compétitivité dans d’autres domaines d’activité. Les technologies de base développées au cours des deux décennies des opérations commerciales mobiles de LG seront également conservées et appliquées aux produits existants et futurs.

La liquidation de l’activité de téléphonie mobile devrait être terminée d’ici le 31 juillet, bien que l’inventaire de certains modèles existants puisse encore être disponible par la suite.