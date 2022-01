C’est officiel! L’Inde et la Chine se rencontreront pour des entretiens militaires le 12 janvier

Lors du 13e tour en octobre 2021, les pourparlers se sont terminés sans aucune conclusion ferme et la partie chinoise n’était pas disposée à écouter les suggestions faites par la partie indienne.

Avant la Journée de l’armée indienne (15 janvier 2022), l’Inde et la Chine se préparent pour le 14e cycle du plus haut niveau de commandant militaire (SHMCL). Des sources au sein de l’establishment de la sécurité ont confirmé que les pourparlers devaient avoir lieu le 12 janvier 2022 au point de rencontre Chushul-Moldo. Ce point de rencontre est du côté chinois et les deux parties commenceront leurs pourparlers à 9h30.

« La partie indienne attend avec impatience un dialogue constructif pour résoudre les zones de friction de l’équilibre », ont confirmé les sources citées ci-dessus.

Les pourparlers ont lieu, alors même que la partie chinoise a étendu ses infrastructures dans l’est du Ladakh et construit un pont qui, selon les informations, devrait relier les rives nord et sud du lac Pangong Tso.

Une fois achevé, ce pont va permettre aux troupes de l’Armée populaire de libération (APL) de se déplacer dans un délai plus court ainsi que le mouvement des équipements lourds et des magasins de guerre entre les deux secteurs dans un temps plus court.

Les Chinois n’ont pas cessé leurs brimades et ont récemment notifié le changement de nom de 15 lieux de l’Arunachal Pradesh, qui fait partie intégrante de l’Inde. Le dragon a également récemment mis en œuvre sa nouvelle loi sur les frontières terrestres.

Un officier supérieur qui a souhaité rester anonyme a déclaré : « Il serait intéressant de voir comment la partie chinoise répondra à la demande de l’Inde de résoudre les problèmes par des moyens pacifiques.

Lors du 13e tour en octobre 2021, les pourparlers se sont terminés sans aucune conclusion ferme et la partie chinoise n’était pas disposée à écouter les suggestions faites par la partie indienne. Les pourparlers ont duré environ neuf heures et ont eu lieu à Moldo. L’année dernière, la partie indienne était dirigée par le lieutenant-général PGK Menon et son homologue, le chef du district militaire du sud du Xinjiang.

Alors que la Chine, dans sa déclaration à la fin des pourparlers en octobre, a accusé l’Inde de persister dans ses demandes irréalistes et déraisonnables, l’Inde a fait pression pour un « STATUS QUO ANTE » à partir d’avril 2020.

