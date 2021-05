C’est officiel: Lollapalooza reviendra à Chicago cet été

Lollapalooza Les organisateurs ont annoncé que le festival de classe mondiale reviendrait à Grant Park à pleine capacité du 29 juillet au 1er août 2021. La programmation sera dévoilée demain, mercredi 19 mai, à 10 h, heure du Pacifique, et les billets seront mis en vente à 12 h. CT sur www.lollapalooza.com.

Conformément aux directives de santé publique locales en vigueur, une vaccination complète contre le COVID-19 ou des résultats négatifs au test COVID-19 seront nécessaires pour assister Lollapalooza 2021. Pour les clients qui ne sont pas complètement vaccinés, un résultat négatif au test COVID-19 doit être obtenu dans les 24 heures suivant leur participation Lollapalooza chaque jour. Les détails sur le processus d’inscription au festival seront disponibles début juillet. Lollapalooza est ravi de s’associer à la ville de Chicago pour encourager les vaccinations à Chicago dans les semaines précédant le festival.

Si vous avez des questions sur les vaccins COVID-19 ou pour trouver un lieu de vaccination près de chez vous, veuillez visiter www.vaccinefinder.org.

“Ici à Chicago, le mot ‘Lollapalooza“a toujours été synonyme d’été, de bonne musique et de quatre jours de plaisir inoubliable – ce qui a rendu la décision de l’an dernier de reporter encore plus difficile”, a déclaré le maire de Chicago Lori E. Lightfoot. «Aujourd’hui, moins d’un an plus tard et armés d’un vaccin sûr, efficace et largement disponible, nous sommes en mesure de ramener l’un des festivals de musique d’été les plus emblématiques de notre ville. Je tiens à remercier le Lollapalooza l’équipe pour avoir travaillé en étroite collaboration avec la ville pour créer une stratégie de réouverture qui donne la priorité à la sécurité et j’ai hâte de voir les festivaliers revenir à Grant Park cet été. “

“Nous avons fait d’énormes progrès pour contenir la propagation du COVID-19, avec tous nos principaux indicateurs stables ou en déclin. C’est une raison de nous réjouir et pourquoi nous pouvons faire cette annonce aujourd’hui”, a déclaré CDPH le commissaire Allison Arwady, MD «Pour nous assurer que nous célébrons en toute sécurité cet été, j’encourage tout le monde à rester en sécurité et intelligent; si vous êtes malade, restez à la maison; lavez-vous les mains fréquemment; portez un masque si vous voyagez ou utilisez les transports en commun; et surtout vacciné si vous ne l’avez pas déjà fait. »

Lollapalooza a été créé par Perry Farrell en 1991 comme tournée d’adieu pour LA DÉPENDANCE DE JANE. Depuis sa dissolution en tant que festival itinérant en 1997, Lollapalooza est devenu l’un des plus grands festivals de destination au monde.

