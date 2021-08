C’est officiel : Rajon Rondo renforce les Lakers de Los Angeles

L’un des joueurs qui a assumé le plus de changements de décor au cours des dernières saisons de la NBA est Rondo Rajon. Après son stage en les Lakers de Los Angeles Cela lui a permis d’ajouter une nouvelle bague, le vétéran meneur nord-américain a rejoint une équipe plus qu’intéressante comme les Atlanta Hawks. Cependant, au milieu de la saison, il a été plongé dans un transfert aux Los Angeles Clippers et a continué à accumuler de courtes expériences.

Au cours de cette même pré-saison, Rajon Rondo sera à nouveau utilisé comme monnaie d’échange et fera partie des Memphis Grizzlies, bien qu’il n’ait même pas fait ses débuts. La dernière étape de cette trajectoire mouvante est signée par les Lakers de Los Angeles, qui après le rachat signé par le joueur et ceux du Tennessee ont un accord avec le 1 pour l’ajouter à l’équipe qu’il entraîne. Frank Vogel.

Un autre joueur signé par le minimum

L’une des principales lignes d’action des Lakers de Los Angeles cet été lorsqu’il s’agit de former l’équipe qui tentera d’obtenir une nouvelle bague pour le Staples Center est de signer une série de vétérans qui peuvent apporter beaucoup en échange du minimum. un salaire.

C’est arrivé avec Carmelo Anthony, avec Malik Monk, avec Wayne Ellington, avec Kent Bazemore, avec Dwight Howard et avec Trevor Ariza. Mais à cette longue liste de 6 joueurs, un Rajon Rondo sera ajouté comme septième pour renforcer la franchise de Los Angeles.

Selon Woj, le meneur de jeu américain rejoindra les Lakers avec un contrat d’un an en échange d’un peu plus de 2 millions de dollars, le minimum autorisé. Plus d’ancienneté et d’expérience pour le poste de 1 à la recherche d’une nouvelle bague. Pourra-t-il s’installer à son retour en Californie ?