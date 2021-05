C’est officiel: Vildoza signe pour les New York Knicks

(APERÇU) C’est officiel: Luca Vildoza quitte la discipline de TD Systems Baskonia pour signer pour les New York Knicks, de la NBA. Cela a été confirmé par le club basque lui-même à travers une déclaration: “Le club et le joueur sont parvenus à un accord par lequel le joueur de Mar del Plata se dissocie de l’entité du Barça et entame une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle.” Le joueur argentin, troisième à atteindre la compétition américaine cette saison après Facundo Campazzo et Gabriel Deck, signera un contrat garanti jusqu’à la fin de cette saison à un taux de 3,5 millions de dollars. Ensuite, pour convaincre l’organisation Big Apple, elle pourrait prolonger de trois ans sa relation avec l’entité, pour atteindre 13,6 millions, comme l’a révélé Chema de Lucas dans Eurohoops. Une opération très similaire à celle que «Tortu» lui-même a joué avec Oklahoma City Thunder dans un transfert qui a surpris tout le monde.

Dans ce cas, l’opération ne surprend personne. Il se préparait depuis des jours. Son propre agent, Claudio Villanueva, l’a reconnu: “Nous avons déjà rejeté une offre de la NBA l’été dernier et je ne peux pas nier que les Knicks s’intéressent à l’incorporer, mais pour l’instant ce ne sont que des contacts”, a-t-il déclaré sur UCU Radio. en Argentine. De cette manière, et après paiement d’une clause de deux millions d’euros, l’opération s’est achevée comme prévu. “Saski Baskonia apprécie son travail, son dévouement et son engagement pendant ces quatre saisons et lui souhaite la meilleure des chances sur le plan personnel et professionnel”, ajoute son ancienne équipe dans le communiqué.