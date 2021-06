in

Pourtant, à toutes fins utiles, le port du masque n’est plus une chose pour les invités dans la plupart des endroits des parcs à thème du comté d’Orange. Un endroit où Universal Orlando et Disney World diffèrent encore est que Disney World exige toujours des masques dans les transports en commun sur la propriété. Cela inclut des services tels que le monorail, les bus, le Disney Skyliner, etc.