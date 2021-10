C’est officiellement une saison effrayante dans Animal Crossing: New Horizons

Image: Bianca / isleofaugust

Octobre : c’est le meilleur mois. C’est Halloween, c’est le début de l’automne proprement dit, c’est le mois où nous obtenons un nouvel Animal Crossing : New Horizons Direct, et c’est mon anniversaire le début de la saison du Scorpion, qui est objectivement le meilleur signe astrologique.

Animal Crossing: New Horizons est un endroit idéal pour célébrer la saison, car il contient des citrouilles à cultiver, de nombreux objets de décoration à thème effrayant et une ambiance générale de cottagecore dont les joueurs ne peuvent tout simplement pas se lasser. De plus, de nouveaux objets Halloween sont disponibles dès aujourd’hui !

Tous les nouveaux articles d’Halloween en 4 couleurs 🎃

Arbre fantasmagorique, lampe fantasmagorique et panier de friandises fantasmagoriques.

Les nouveaux objets d’Halloween sont :

Lampe Spooky Trick achetée à Nook’s Cranny pour 11 600 cloches Fabriquée à partir d’une recette de bricolage avec 4 citrouilles orange et 4 pépites de fer Peut être personnalisée avec des citrouilles orange, jaunes, vertes et blanches A des portes sur le devant qui s’ouvrent pour révéler de petites vignettes Spooky Treats Basket Acheté chez Nook’s Cranny pour 10 000 cloches Fabriqué à partir d’une recette de bricolage avec 1 citrouille orange et 2 bonbons Peut être personnalisé avec des citrouilles orange, jaune, verte et blanche, chacune avec son propre visage (nécessite deux des citrouilles de la bonne couleur) Arbre effrayant acheté de Nook’s Cranny pour 10 000 cloches Fabriqué à partir d’une recette de bricolage avec 5 citrouilles orange et 10 feuillus Peut être personnalisé avec des citrouilles orange, jaune, verte et blanche, chacune avec son propre visage (la version blanche rend également l’arbre blanc)

Vous pouvez en savoir un peu plus sur la mise à jour d’automne ici, mais tous les articles de l’année dernière seront également de retour. Quelques joueurs (ceux qui sont d’accord avec les voyages dans le temps) ont ces objets depuis un certain temps, mais pour ceux qui jouent en temps réel, la saison ne fait que commencer officiellement…

La fashionista d’ACNH Nicole a préparé des vêtements de saison extrêmement mignons, dont un petit chapeau citrouille :

Et maintenant, nous attendons d’accueillir Brewster dans nos vies et dans The Roost, qui arrivera à Animal Crossing: New Horizons le mois prochain. Oubliez Noël, nous célébrons les BIRDMAS maintenant.