‘C’est OK’: l’un de ces 15 grands pour les Beach Boys

La voix de Mike Love a sauté directement. les garçons de la plage pour livrer un autre hymne d’été et décrocher un autre hit de leur album 15 Big Ones, avec “It’s OK”. La chanson a fait ses débuts dans les charts américains le 21 août 1976.

Le 15 Big Ones LP avait fait ses débuts dans les charts alors que l’Amérique célébrait le bicentenaire de son indépendance, et quel plus grand symbole de fierté culturelle la nation possédait-elle que les Beach Boys ? Alors qu’ils continuaient à surfer sur la nouvelle vague de popularité qui avait commencé deux ans plus tôt avec leur compilation Endless Summer, le groupe a maintenant reculé pour aller de l’avant.

En d’autres termes, 15 Big Ones était composé en grande partie de nouvelles reprises de vieux classiques du rock’n’roll, y compris le single principal, une interprétation fougueuse de Chuck Berry‘s « Musique rock’n’roll ». Cela a atteint le n ° 5 aux États-Unis, remarquablement leur meilleur classement de singles depuis “Good Vibrations” près d’une décennie plus tôt.

« Good Vibrations » vole la vedette

Au Royaume-Uni, une nouvelle compilation de 20 Golden Greats était en tête des charts cet été 1976, bien qu’ironiquement, “Rock ‘n’ Roll Music” ait été éclipsé par une réédition de “Good Vibrations”, publiée pour promouvoir la rétrospective britannique. Ce classique de 1966 est revenu dans le Top 20 britannique.

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.

« It’s OK » avait sa propre connexion britannique. Le saxophone sur la piste a été joué par Roy Wood, passionné de longue date des Beach Boys et cerveau de l’écriture de chansons, très apprécié pour ses disques avec The Move, les premiers ELO, Wizzard et ses succès en solo. Soutenu par une émission spéciale de NBC TV diffusée début août intitulée The Beach Boys: It’s OK, le morceau s’est hissé au 29e rang aux États-Unis, alors que l’album 15 Big Ones a remporté la certification or.

Achetez ou diffusez « It’s OK » sur 15 Big Ones.