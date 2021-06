c’est où l’acheter | Invezz

L’un des principaux projets de notre liste de crypto-monnaies à surveiller en juin est EJECT. Le projet Eject Elon a pris de l’ampleur au sein de la communauté crypto, ayant augmenté le prix de 140% au cours des dernières 24 heures, et plus d’investisseurs que jamais étudient la proposition de valeur qu’il offre.

Ainsi, à la lumière de cette demande accrue, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un article détaillant toutes les informations clés dont vous avez besoin, y compris l’objectif du projet, vos références d’investissement à long terme et les meilleurs endroits pour acheter des crypto-monnaies EJECT. Faites défiler vers le bas pour commencer.

Comment et où acheter EJECT Coin en ligne

Si vous recherchez la meilleure plate-forme pour acheter des jetons Eject Elon, nous vous recommandons les courtiers en crypto-monnaie. Ce sont des plateformes à frais modiques qui vous permettent de créer votre propre portefeuille d’investissement diversifié, en prenant le contrôle de votre avenir financier.

Alors que de nombreux investisseurs en crypto choisissent d’acheter des altcoins plus sombres via des échanges décentralisés (DEX), nous pensons que les courtiers en crypto offrent la meilleure expérience pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies comme Eject. Nos deux meilleures options pour acheter des pièces EJECT sont ci-dessous :

Qu’est-ce qu’Eject crypto?

Eject construit une plate-forme de financement participatif de style Kickstarter sur la chaîne intelligente Binance. À terme, cela permettra aux investisseurs particuliers de trouver de nouveaux projets de blockchain prometteurs dans lesquels investir. C’est passionnant car cela ouvre considérablement l’espace des crypto-monnaies et aide les développeurs innovants à trouver des capitaux de la même manière qu’une nouvelle cotation le ferait pour une action.

Plutôt que de diviser les différentes étapes du financement du développement entre différentes plateformes, Eject Elon hébergera de manière exhaustive les ventes privées, les préventes, les parachutages, les audits et le marketing.

Dois-je acheter une pièce Eject ?

Fondamentalement, ce type de plate-forme ressemble à un coup de maître et est parfaitement logique. Étant donné qu’il se négocie actuellement à une petite fraction du dollar, cela pourrait être un excellent pari pour une petite partie de votre portefeuille. Si vous souhaitez vous impliquer très tôt dans un concept prometteur, vous voudrez peut-être investir dans la crypto Eject Elon.

Il convient de noter que ce type de technologie de plate-forme peut être coûteux, long et généralement difficile à construire, et que les fondateurs n’ont pas encore été dupés, il existe donc un degré de risque clair.

Prévision de prix EJECT

Nous sommes toujours prêts à éviter de donner des prévisions de prix pour les projets de cryptographie à un stade précoce, telle est la nature de l’industrie, bien que nous soyons prudemment optimistes quant à EJECT. Nous pouvons certainement voir qu’il s’agira d’un cinq à court terme, mais il reste à voir quand cette valeur se matérialisera.

Les réseaux sociaux commentent $ EJECT

Nous avons finalisé l’équipe de développement et avons eu d’excellentes contributions pour la première itération de la plate-forme, de notre communauté. Le travail est maintenant bien avancé et nous devrions commencer à avoir un aperçu de la plateforme dans les prochaines semaines. #Bsc #Cryptocurency #againstrugpulls – Éjecter (@EjectElon) 9 juin 2021

Memecoins supplémentaires qui ont de bons fondamentaux et qui pompent en ce moment : 1. $ PAWG, qui s’est associé à @Tyga et @lanarhoades

2. $ EJECT Elon, une plateforme de financement participatif décentralisée pour les Altcoins qui vient d’être cotée sur Coingecko – Marius Crypto (@ MariusCrypt0) 7 juin 2021

Pour en savoir plus sur EJECT et d’autres crypto-monnaies à la mode, n’oubliez pas de consulter nos actualités crypto.

