C’est où nous sommes en ce moment

Bitcoin suit la même trajectoire que Redhat Linux a prise en 1999.

https://www.wired.com/1999/08/red-hat-stock-soars-high-higher/

Cet épisode « Aujourd’hui » se produit juste au moment où la négociation d’actions en ligne commençait. En 1999, la machine Brigade Hype faisait rage. Redhat Linux est passé d’un penny stock à plus de 200 $ par action à la fin de 1999.

C’était hilarant. Le day trading avait commencé et personne ne savait dans quoi investir. Redhat Linux est apparu sur la scène, et l’hyper-manie est allée à la Moo… stratosphère. Le «raisonnement» était ce qui était si hilarant. Tout le monde qui faisait du daytrading était sur un PC Windows. Ils achetaient des actions Redhat Linux parce qu’ils pensaient que cela remplacerait Windows. Ils étaient sur PC Windows, pariant que le PC Windows était sur le point de disparaître et qu’il allait être remplacé par Redhat Linux.

Ces Bubble Gamblers n’ont jamais aucun sens, à l’époque et maintenant. La bulle éclate, il y a un tas de gémissements et de pleurs, vite oubliés. Les gens agissent comme du bétail à grande échelle.