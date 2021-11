C’est peut-être enfin l’année où le Congrès laisse Medicare négocier les prix des médicaments

Les démocrates au Congrès ont réussi à relancer une proposition de réforme des médicaments sur ordonnance qui permettrait au parti de tenir enfin une promesse de campagne qu’ils font depuis 15 ans : laisser Medicare négocier les prix des médicaments et réduire les coûts des médicaments pour les patients.

La percée était le résultat de négociations avec quelques membres modérés de la conférence démocrate qui n’étaient pas à l’aise avec une version antérieure. Cette version a été brièvement supprimée du Build Back Better Act, le vaste projet de loi sur les dépenses sociales des démocrates.

Rien ne peut être considéré comme définitif tant que la Chambre et le Sénat n’ont pas adopté la législation, mais le nouveau projet de proposition de négociations sur les médicaments de Medicare semble faire quelques concessions aux centristes qui partagent les préoccupations de l’industrie pharmaceutique concernant l’effet du contrôle des prix sur l’innovation médicale.

Pourtant, le nouveau plan serait également une perte rare pour l’industrie pharmaceutique, qui s’oppose avec ferveur à toutes les versions d’une telle proposition et a fait pression agressivement pour l’arrêter.

Dans le cadre du plan révisé, le prix maximum que Medicare paierait serait de 75 % de ce que les assureurs commerciaux américains paient en moyenne pour les médicaments qui sont sur le marché depuis 9 à 12 ans, le maximum diminuant à mesure que le médicament est disponible depuis longtemps. Les démocrates avaient initialement fixé un prix maximum de 120 % de la moyenne de ce que les autres pays riches paient pour le même médicament. Le changement devrait conduire les fabricants de médicaments à perdre moins de revenus, l’objectif des modérés, bien qu’aucun score CBO ne soit encore disponible.

Moins de médicaments feraient également l’objet de négociations. Dans le cadre du nouveau plan, le gouvernement commencerait par négocier le coût de 10 médicaments en 2025, avant de passer progressivement à 20 après quelques années. Dans le cadre du plan initial, le gouvernement aurait négocié le prix de 25 médicaments immédiatement et ce nombre serait finalement passé à 50.

Le plan comprend désormais également un moratoire sur les négociations pour les médicaments qui sont sur le marché depuis moins de 9 ans (pour les médicaments à petites molécules) ou 12 ans (pour les produits biologiques). Les sociétés pharmaceutiques seraient pénalisées pour des hausses de prix supérieures à l’inflation en vertu de la nouvelle proposition, un vestige des versions précédentes du plan.

Dans l’ensemble, le nouveau plan permettrait au gouvernement d’économiser environ la moitié de l’argent (250 milliards de dollars, selon les estimations de la Maison Blanche) que le plan initial (450 milliards de dollars). Cela a forcé Dems à réduire leurs plans de dépenses de santé, par exemple, en rejetant une proposition progressive visant à ajouter des prestations dentaires et visuelles à Medicare. Néanmoins, les démocrates peuvent profiter des économies de leur nouveau plan de tarification des médicaments et les utiliser pour réduire les coûts des médicaments pour les personnes âgées.

Le Build Back Better Act fixerait un plafond strict sur le montant que les personnes âgées qui se sont inscrites au régime d’assurance-médicaments de Medicare paient pour les médicaments sur ordonnance : 2 000 $ par an. Cela exigerait également que les régimes privés de la partie D couvrent une plus grande partie du coût des médicaments coûteux, ce qui, selon les experts, pourrait motiver ces régimes à essayer d’obtenir des fabricants de médicaments des prix plus bas pour les médicaments non inclus dans les nouvelles négociations menées par le gouvernement.

La nouvelle proposition ajoute également une disposition qui oblige tous les assureurs à couvrir l’insuline, de sorte que les patients ne paient que 35 $ par mois de leur propre argent pour le médicament.

Les démocrates ont enfin créé une dynamique suffisante pour approuver les négociations sur l’assurance-maladie pour la première fois. Ils ont voulu le faire depuis au moins 2003, lorsque Medicare Part D a été créé pour la première fois. Bien que le parti ait encore un long chemin à parcourir pour déterminer ce qui va suivre dans son programme de soins de santé, c’était une priorité qu’ils savaient qu’ils voulaient faire.

Et avec le moment de vérité sur nous, il semble qu’ils le feront.

Pourquoi les démocrates sont si déterminés à faire passer les négociations sur les médicaments de Medicare

Les négociations sur l’assurance-maladie semblaient mortes il y a une semaine. J’étais à l’appel de presse de la Maison Blanche lorsque les responsables de l’administration Biden ont présenté le nouveau cadre de Build Back Better et, à l’époque, ont reconnu que la proposition de tarification des médicaments n’avait pas suffisamment de soutien au Congrès pour être adoptée.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Les démocrates progressistes et les membres plus modérés des districts compétitifs – une large coalition au sein du parti – ont exhorté les dirigeants démocrates à conclure un accord sur le prix des médicaments jusqu’à la ligne d’arrivée. Même certains des démocrates qui ont voté contre le plan en commission étaient déterminés à trouver un accord. Cette adhésion reflétait des années de travail pour parvenir à un consensus sur la baisse des prix des médicaments.

Les négociations avaient été une caractéristique de la proposition du président Bill Clinton d’introduire une prestation de médicaments sur ordonnance à Medicare dans les années 1990. En 2003, lorsqu’un Congrès dirigé par les républicains débattait de sa propre version d’un tel plan, de nombreux démocrates et même certains républicains voulaient permettre au programme de négocier les prix qu’il paierait pour les médicaments dans le cadre du nouveau programme. Mais les dirigeants républicains ont insisté pour inclure la disposition qui interdit actuellement au gouvernement de négocier directement les prix.

En 2006, les démocrates ont commencé à essayer de faire des négociations sur l’assurance-maladie un gagnant politique. Ils ont fait campagne pour autoriser les négociations sur l’assurance-maladie lors de ces élections de mi-mandat et ont repris le contrôle du Congrès pour la première fois depuis les années 90. Ils ont essayé de faire passer un tel projet de loi avec leur nouveau pouvoir, mais n’ont pas pu surmonter l’obstruction du Sénat (et la Maison Blanche de Bush attendait de toute façon avec un stylo de veto).

La question est passée au second plan lors du débat sur la Loi sur les soins abordables, mais est devenue résurgente alors qu’un certain nombre de scandales sur les prix des médicaments ont éclaté dans l’administration Obama. La flambée des prix des médicaments antipaludiques, des EpiPens et d’autres médicaments, les prix de lancement exorbitants des nouveaux médicaments révolutionnaires et l’augmentation des frais remboursables pour les patients américains ont donné un nouveau souffle au problème. En 2016, même Donald Trump participait aux négociations sur les médicaments de Medicare.

Les faits sur le terrain étaient devenus impossibles à ignorer. Les États-Unis représentent entre 64 et 78 pour cent des bénéfices de l’industrie pharmaceutique à travers le monde. Les Américains paient environ 3,5 fois plus en moyenne par dose de médicament, de marque et générique, que les Européens. Une partie de cette somme est supportée directement par les patients, par le biais de frais remboursables, et une partie des coûts est payée à la place par les assureurs, qui répercutent ensuite ces coûts sous la forme de primes plus élevées. De nombreux Américains disent déjà qu’ils sautent les médicaments nécessaires en raison de leur coût, probablement avec des effets délétères sur leur santé.

Les négociations sur les médicaments de l’assurance-maladie sont revenues au premier plan des messages de campagne des démocrates, devenant un sujet de discussion fiable pour les candidats aux courses compétitives. Les sondages ont montré que plus de 80 % des Américains sont favorables au fait que Medicare négocie avec les fabricants de médicaments.

La popularité de la politique avait conduit à la perplexité des commentateurs politiques de gauche et des progressistes du Congrès lorsqu’il semblait que la proposition serait supprimée de la version finale de Build Back Better ; Le «popularisme» était un thème unificateur de la législation depuis sa création. Il est apparu qu’un petit groupe de démocrates, bénéficiaires de généreux dons de produits pharmaceutiques, pourrait brandir un projet de loi que près de neuf électeurs sur dix soutiennent.

Mais le travail de base posé au cours des 15 dernières années enfin, dans une rare exception à la règle de la puissante influence de la pharma sur Capitol Hill, semble avoir surmonté leurs objections. Le fait que ce soient des démocrates de swing-district qui se soient joints aux progressistes pour parvenir à un accord montre à quel point ce long débat agité avait été important. Tout comme lorsqu’ils étaient arrivés au pouvoir sous Obama avec l’intention d’adopter une réforme des soins de santé, les démocrates ont obtenu cette année de nouvelles majorités engagées dans la réforme des médicaments sur ordonnance.

Il a semblé pendant un certain temps qu’ils pourraient arriver à court – à nouveau. Mais ensuite, le vent a tourné. Une telle résurrection politique n’a été rendue possible que par les nombreuses années de frustration et d’échec qui l’avaient précédée.