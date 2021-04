C’est peut-être la chose la plus folle que SpaceX ait jamais faite – .

Crew Dragon de SpaceX a déjà fait ses preuves en tant que vaisseau spatial sûr et capable lorsqu’il a répondu aux normes de la NASA et a transporté des missions avec équipage de la Terre à la Station spatiale internationale. Le vaisseau spatial a été développé avec l’aide de la NASA dans le cadre du programme d’équipage commercial de l’agence spatiale qui cherchait à produire non pas un mais deux moyens de transport efficaces pour les astronautes – l’autre étant le Starliner souvent retardé de Boeing qui n’a pas encore terminé un test complet. vol vers l’ISS.

Dans tous les cas, Crew Dragon existe et de toute évidence, c’est exactement ce que la NASA espérait, mais cela n’empêche pas SpaceX de l’utiliser également à d’autres fins. Cela inclut les vols commerciaux et, parallèlement à l’annonce de l’équipage d’un vol de tourisme spatial prévu plus tard cette année, SpaceX a révélé qu’il apportait des modifications à Crew Dragon qui garantiront aux passagers fortunés ce pour quoi ils ont payé.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix: 8,39 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Dans un tweet, SpaceX montre le changement le plus étonnant. C’est une grande fenêtre en forme de dôme qui est construite dans la zone du Crew Dragon qui était auparavant utilisée pour l’amarrage à la Station spatiale internationale. Le vol de tourisme commercial, Inspiration4, ne se dirigera pas vers l’ISS ou ne s’arrêtera nulle part, alors SpaceX a décidé de donner au vaisseau spatial une cure de jouvence qui le rend plus adapté pour divertir les voyageurs alors qu’ils découvrent les merveilles de l’espace.

Probablement le plus «dans l’espace» que vous pourriez ressentir en étant dans un dôme en verre https://t.co/SOAIzxVGgX – Elon Musk (@elonmusk) 30 mars 2021

La fenêtre en dôme semble assez grande pour qu’une ou deux personnes puissent en profiter en même temps si elles étaient assises dos à dos. Il semble que la poignée de voyageurs de l’espace avec un billet perforé pour 2021 devra à tour de rôle profiter des merveilles d’une vue panoramique à 360 degrés de la Terre d’en haut.

SpaceX ne construit pas un tout nouveau vaisseau spatial pour la mission, mais réutilisera à la place le Crew Dragon qui est toujours amarré à la Station spatiale internationale. Une fois que ce navire reviendra, SpaceX l’embellira un peu et modernisera le nouveau dôme de fenêtre sur le véhicule au fur et à mesure qu’il procédera à sa rénovation pour une utilisation future.

La mission est actuellement prévue pour un lancement à la mi-septembre, mais comme nous l’avons vu avec d’autres lancements, la fenêtre est sujette à des retards et des revers. Un total de quatre touristes seront à bord du vol, et la mission sera utilisée comme une sorte de collecte de fonds qui profitera à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude à hauteur de 200 millions de dollars.

En tant que toute première mission entièrement civile dans l’espace, ce sera une étape importante pour les vols spatiaux avec équipage, et sur la base des images de la fenêtre de visualisation fantaisie, les passagers vivront une expérience très spéciale. Quatre personnes peuvent aller dans l’espace, St. Jude reçoit de l’argent pour sauver des enfants et Elon Musk se vante d’un morceau de verre. Sonne comme un gagnant / gagnant / gagnant pour moi.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.