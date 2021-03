C’est peut-être la chose la plus méchante que vous puissiez faire à un ancien employé – .

Lorsque vous quittez un emploi pour poursuivre votre carrière ailleurs, il y a souvent une tension étrange en ce qui concerne la relation avec votre ou vos anciens patrons. Ils vous ont embauché, donc ils vous appréciaient évidemment, mais maintenant que vous laissez leur opinion sur vous, cela pourrait changer un peu. Cela se manifeste normalement par des conversations gênantes ou peut-être un peu de traitement silencieux d’une manière ou d’une autre. Pour un malheureux en Géorgie, son départ de son travail a tellement vexé son ancien employeur qu’il a eu du mal à obtenir son dernier chèque de paie, et une fois qu’il a finalement été payé, ce n’était pas ce à quoi il s’attendait.

Comme le rapporte AP, Andreas Flaten devait 915 $ à A OK Walker Autoworks à Peachtree City, en Géorgie. L’entreprise ne voulait pas le payer, il a donc dû impliquer le département du Travail de Géorgie. Après des mois d’attente pour que l’entreprise impassible lui paie ce qui lui était dû, il a finalement reçu l’argent plus tôt ce mois-ci. Malheureusement, c’était entièrement sous la forme de pièces de monnaie en vrac.

En arrivant à son domicile, Flaten dit qu’il a trouvé une énorme pile de pièces de monnaie avec une note de colère de son ancien employeur avec son dernier talon de paie. Aussi pénible que cela puisse être de gérer plus de 90 000 centimes, ce n’était même pas le pire à ce sujet. Les pièces de un cent étaient également recouvertes d’une «substance huileuse», selon Flaten, alors dit qu’il a passé des heures à nettoyer les pièces de monnaie pour pouvoir les encaisser.

C’est un coup de foutu total de la part du propriétaire du magasin, Miles Walker, qui a déclaré à WGCL-TV qu’il «ne pouvait pas se souvenir» s’il avait laissé les sous à la résidence de Flaten ou non. «Je ne me souviens pas vraiment», aurait déclaré Walker. «Ce n’est pas grave, il a été payé, c’est tout ce qui compte. Il a apparemment continué à appeler son ancien employé un «weenie» avant de mettre fin à l’entrevue.

C’est un geste assez pathétique de la part de Walker, en particulier sur quelque chose d’aussi insignifiant qu’un chèque de paie de 900 $ qu’il devait à son employé. Dans les jours qui ont suivi l’incident, les critiques de l’atelier de réparation sur des endroits comme Yelp et bien sûr Facebook ont ​​été bombardées de critiques négatives et de multiples photos des pièces de monnaie que Walker a laissées dans l’allée de Flaten.

Malgré la façon dont il a été mal traité, Flaten et sa petite amie essaient de rester positifs sur la situation. En nettoyant lentement l’énorme horde de pièces de monnaie, ils sont tombés sur de très vieux centimes qui pourraient valoir un peu plus d’un centime. Les deux hommes disent qu’ils ne laisseront plus le comportement enfantin de Walker ruiner leur vie, et c’est une excellente façon de voir les choses.

On ne sait pas si Miles Walker ou A OK Walker Autoworks – qui a l’adresse e-mail complète, le numéro de téléphone et le site Web du propriétaire sur sa page Facebook – recevra un retour de flamme durable de l’incident, mais il serait certainement difficile de se sentir mal si cela arrivé.

