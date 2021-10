C’est peut-être le meilleur moment pour acheter la Nintendo Switch, qui est moins chère que jamais sur Amazon avec un cadeau inclus | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec l’arrivée du modèle OLED, le prix de la version standard de la Nintendo Switch a commencé à baisser, plusieurs magasins se faisant concurrence pour voir qui la vend le moins cher.

Depuis sa mise en vente, la Nintendo Switch connaît un succès retentissant dans tous ses modèles et versions, d’autant plus qu’elle est la seule console qui permet de jouer à plusieurs des sagas les plus acclamées de l’histoire du jeu vidéo, comme toutes les de Mario ou du Zelda.

Maintenant, il a une nouvelle version, celle avec un écran OLED, déjà en vente en Espagne bien que très difficile à obtenir pour le moment. Celle que vous pouvez acheter et aussi à un meilleur prix que jamais est la Nintendo Switch standard, qu’Amazon vend par exemple pour seulement 299 euros avec un cadeau inclus.

Cette console hybride de Nintendo vous permet de jouer en mode portable et également sur votre téléviseur. Son catalogue de jeux exclusifs est également l’un de ses principaux atouts.

Dans le prix, qui est le même pour l’édition rouge et bleue et aussi pour la grise, 12 mois de Nintendo Switch Online inclus, le service qui vous permet de jouer avec d’autres joueurs sur Internet et d’accéder à l’énorme catalogue de jeux classiques de la firme japonaise.

La rente Switch Online est de 20 euros, on peut donc dire que le prix réel de la console en ce moment sur Amazon est de 279 euros, bien en deçà des 299 euros que Nintendo avait annoncé qu’elle coûterait il y a tout juste un mois.

Inutile de dire que le catalogue de Nintendo est plutôt bon, avec des jeux de premier plan dans pratiquement toutes les catégories et des sorties constantes. Il y a beaucoup de titres qui nous ont surpris jusqu’à présent en 2021.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Un avantage supplémentaire de cette offre est que l’expédition est rapide, pratiquement immédiate, et qu’à ce stade en 2021, c’est une bonne nouvelle. Il existe de nombreuses marques qui ont des problèmes de stock avec leurs produits, certaines aussi importantes que Sony avec sa PlayStation 5 ou Apple avec certains iPhone 13.

Si vous n’avez pas Amazon Prime, vous n’avez pas à payer les frais d’expédition, bien que si vous le faites, votre console arrivera en seulement 24 ou 48 heures ouvrables, selon l’endroit où vous habitez. Vous êtes sûrement intéressé à vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime si vous ne l’avez pas déjà fait et à accélérer la livraison.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.