C’est peut-être le plus gros spoiler “ Spider-Man 3 ” à ce jour, et nous ne pouvons pas le croire – .

Avec le mois d’avril presque terminé, nous nous dirigeons vers la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Compte tenu de ce que nous savons de Peter Parker (Tom Holland) et de ce que nous pensons savoir du prochain épisode de Spider-Man, Sony et Marvel auront une tâche difficile à cacher les surprises du film. Nous savons que la véritable identité de Spider-Man a été révélée au monde entier à la fin de Loin de chez soi, donc Spider-Man 3 a déjà un grand cliffhanger à résoudre. Mais ensuite, nous avons toutes ces rumeurs, ainsi que de nombreuses preuves, selon lesquelles le film sera une histoire multivers remplie de Spider-Men supplémentaires. À ce stade, cette information n’est même pas un spoiler. Les fans de Spider-Man ont probablement regardé le long métrage d’animation Into the Spider-Verse de Sony, afin qu’ils sachent à quoi s’attendre d’un film multivers de Spider-Man.

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de cette première bande-annonce de No Way Home, nous continuons à voir de plus en plus de fuites. Il y a quelques jours à peine, une fuite de complot de Spider-Man 3 provenant d’une source qui a révélé avec précision l’identité de ce camée mystérieux Falcon et le soldat de l’hiver épisode 5 nous a dit que le film livrerait un événement déchirant. Et maintenant, les fuites ultérieures peuvent révéler ce qu’est cet événement. Noter que des spoilers massifs pourraient suivre, alors arrêtez de lire maintenant si vous voulez être surpris à Noël.

La fuite de l’intrigue No Way Home d’il y a quelques jours indiquait qu’un personnage principal mourrait dans le film – voici la partie pertinente:

Le gobelin tue quelqu’un de majeur (cette personne ne sait pas trop de qui il s’agit) mais Peter de Tom Holland pleurait et était enragé. Il essaie de tuer le gobelin vert mais n’y parvient pas à la fin. Le film se termine avec Peter qui termine ses études secondaires. (Pas clair sur ce qui est arrivé à Tobey Maguire et Andrew Garfield.)

Le personnage doit être assez important pour que Peter soit enragé au point de vouloir tuer quelqu’un. C’est une facette de Peter que nous n’avons pas encore explorée, mais c’est certainement celle qui ne serait pas surprenante à voir – il a tué beaucoup de voyous de Thanos dans Fin du jeu. Peter grandit et il a subi plus de pertes que la plupart des autres personnes de son âge. Il a traversé le blip et a dû se battre pour sa vie Endgame. Perdre un autre ami proche alimenterait certainement ce genre de rage.

Nous avons vu Marvel explorer le même thème à plusieurs reprises dans le passé. Iron Man dans la guerre civile, Thor et Hawkeye dans Endgame, Wanda dans Endgame et WandaVision, et Captain America de Walker dans The Falcon and the Winter Soldier sont quelques exemples pertinents. Ce sont des personnages héroïques qui laissent la rage les consommer au point où ils étaient prêts à tuer.

La question est de savoir quelle mort pourrait avoir un impact sur Peter d’une telle manière?

Le fait que Marvel recoure à la mort d’un personnage pour provoquer une scène émotionnelle ne devrait pas non plus être une surprise. Le MCU a toujours eu des enjeux plus élevés que les autres films de super-héros. Ce n’est pas toujours une fin heureuse et les gentils ne survivent pas toujours. Marvel a maîtrisé le thème de la mort dans Infinity War quand il a anéanti la moitié de nos héros bien-aimés, et dans Fin du jeu, où deux des six Avengers originaux ont sacrifié leur vie pour la mission. D’un autre côté, nous savons déjà que «dans cet univers, personne ne meurt vraiment».

Quelques nouvelles fuites de Spider-Man 3 ont été publiées sur 4chan au cours des derniers jours, indiquant la mort présumée de No Way Home.

L’un d’eux prétend que c’est l’un des deux Spider-Men qui meurt. Le même leaker a déclaré que la première bande-annonce sortira en juillet et a offert quelques détails sur l’intrigue, y compris la scène de la mort. Selon cette personne, Tobey Maguire finit par se sacrifier à la fin du film. De plus, la fuite indique que nous aurons un film Miles Morales Sony après cela, avec Morales placé dans l’univers de Tobey. Spider-Man d’Andrew Garfield restera avec le docteur Strange pour retrouver le chemin de la maison, le fuyant suggérant que l’acteur pourrait faire une apparition dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

La deuxième fuite prétend que le gobelin tuera Ned (Jacob Batalon) à un moment donné du film, ne faisant aucune mention de la mort d’un Maguire.

Comme pour toutes les fuites de 4chan, nous soulignerons que ces pelles peuvent être toutes les deux fausses. Et même si l’un d’entre eux est exact, nous n’avons aucun moyen de savoir de quoi il s’agit. Nous devrons attendre de voir si le premier teaser de No Way Home sortira en juillet ou non – mais cela pourrait aussi être juste une supposition. La seule raison pour laquelle nous les divertissons est à cause de cette fuite de complot d’il y a quelques jours qui semble être la vraie affaire.

Spider-Man: No Way Home débutera le 17 décembre, selon les plans de lancement actuels de Marvel.

