C’est peut-être notre premier aperçu du Pixel 6 Pro de Google à l’état sauvage

Google n’a jamais réussi à garder secrets ses téléphones Pixel. Tout ce qu’il y a à savoir sur les fuites de téléphones inédits des mois avant leur lancement. Nous avons même eu les premières critiques de téléphones Pixel inédits. Google a essayé de garder une longueur d’avance sur les fuites en confirmant les caractéristiques de signature du Pixel 4 des mois plus tôt que prévu il y a quelques années. Cela n’a fait qu’empirer les choses, car les fuites étaient faciles à vérifier. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont les tout nouveaux téléphones Google de cette année. Ils sont apparus dans plusieurs fuites jusqu’à présent, bien que les fuites de Pixel 6 ne soient pas aussi fréquentes. À l’approche d’octobre, cela pourrait changer, et nous avons déjà la première photo prétendument réelle du Pixel 6 Pro.

Les conceptions Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont fuité il y a quelques mois. Plusieurs fuites ont publié des rendus similaires en ligne qui présentaient le même design. Google a conçu une refonte radicale de la série Pixel qui crie « phare ». Le Pixel 5 a été une déception de milieu de gamme l’année dernière. Mais Google change cela avec un tout nouveau design et un tas de spécifications haut de gamme passionnantes.

Après la fuite des spécifications du Pixel 6 de la semaine dernière pour les deux nouveaux appareils Google, nous allons maintenant examiner ce qui semble être la première photo réelle d’un Pixel 6 Pro.

Le prototype du Pixel 6 Pro

L’appareil dans les images suivantes semble être le modèle Pixel 6 le plus puissant – le Pixel 6 Pro. Le téléphone ressemble exactement aux rendus suggérés. Sur le devant, il y a un grand écran perforé. L’écran présente des bords incurvés et le téléphone semble fonctionner sous Android 12. (Le widget horloge donne le système d’exploitation.)

Au dos, nous avons le design bicolore cohérent avec les Pixels précédents. Les téléphones Pixel 6 disposent d’une grande bosse d’appareil photo qui occupe toute la largeur de l’appareil. Dedans, nous avons trois objectifs d’appareil photo, un grand flash et ce qui semble être un autre capteur. L’un des objectifs devrait être un téléobjectif périscope – le carré. En supposant que les fuites du Pixel 6 Pro soient réelles, nous examinons quelques premières pour Google.

Le Pixel 6 Pro pourrait être le premier téléphone Google avec un appareil photo à triple objectif à l’arrière. Ce serait également le premier téléphone Pixel avec un objectif périscope.

Le panneau arrière du téléphone peut être en verre, donc le chargement sans fil serait dans les cartes. De plus, il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales à l’arrière, il doit donc être implanté sous l’écran.

Est-ce la vraie affaire ?

Le téléphone comporte également un logo Google au dos et un numéro de modèle. Mais aucune des garanties ci-dessus ne garantit que nous examinons un véritable prototype de Pixel 6 Pro.

Nous envisageons peut-être une contrefaçon. Ou il pourrait s’agir d’une version factice du Pixel 6. On ne sait pas où les photos ont été prises et qui a eu accès à ce prototype. En parlant de prototype, ce prétendu Pixel 6 Pro ne présente aucune des marques suspectes que nous nous attendrions à voir sur une unité de test.

Google dévoilera probablement les téléphones Pixel 6 de nouvelle génération début octobre. Nous nous attendons à voir plus de fuites de Pixel 6 et Pixel 6 Pro jusque-là, y compris plus d’images pratiques avec les combinés.

