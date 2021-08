C’est peut-être votre premier regard sur une vraie Galaxy Watch 4 Classic

TL;DR

Une fuite semble montrer les premières photos en direct de la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung. Les images donnent également un très bref aperçu de l’interface Wear OS de Samsung. Vous devriez en savoir plus sur Unpacked le 11 août.

Les images semblent révéler une Galaxy Watch 4 Classic qui correspond aux rumeurs, y compris sa lunette d’aspect conventionnel (en acier de couleur noire ou argentée) et ses bracelets inclus qui s’étendent jusqu’au boîtier. Le Classic serait proposé dans des boîtiers résistants à l’eau de 42 mm et 46 mm, qui utiliseraient tous deux une batterie haute capacité de 361 mAh, une nouvelle puce Exynos W920, 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Les deux exemples montrent également que la montre One UI de Samsung fonctionne sur du matériel réel, ne serait-ce que quelques écrans d’introduction. L’interface complète devrait s’inspirer de la refonte de Google Wear OS avec des éléments du logiciel Tizen.

Samsung devrait présenter à la fois la Classic et la Galaxy Watch 4 régulière lors de son événement Unpacked le 11 août, avec une sortie relativement peu de temps après. La montre haut de gamme pourrait être au prix de 399 $, soit environ 100 $ de plus que son homologue ordinaire.

Le Classic ne semble pas être une réinvention radicale de la formule matérielle de la Galaxy Watch, à condition que les photos soient exactes. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, cependant. Cela suggère que Samsung s’en tiendra à une conception externe généralement bien accueillie tout en se concentrant sur l’amélioration des logiciels et des performances – ces aspects qui nécessitaient clairement le plus de mises à niveau.