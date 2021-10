C’est PIF, le nouveau riche de la Premier League

15/10/2021 à 10h51 CEST

Les Newcastle United est devenue, du jour au lendemain, une équipe avec des perspectives d’aller au Championnat, d’être un prétendant à la Premier League dans les prochaines années. Ce n’est pas un miracle ou un conte de fées. Il est Fonds d’investissement public (PIF), qui avec leur 360 000 millions d’euros il a rendu possible la création d’un nouvel homme riche en Angleterre.

Mais qu’est-ce que le PIF ? PIF est le fonds d’investissement et d’épargne de l’État d’Arabie saoudite. Son impressionnante fortune vient de Pétrole, un atout dans lequel les Saoudiens sont l’une des grandes puissances mondiales, mais ces dernières années ils ont décidé diversifier vos investissements avant l’expiration future de cette source d’énergie.

D’autres pays disposent également de fonds de ce type pour gérer leur fortune, comme c’est le cas de Norvège, avec Norwegian Bank Investment Fund, au capital de plus d’un milliard d’euros, et Abou Dabi, qui dépasse 700 000 millions.

Newcastle, détenue par PIF et deux autres fonds d’investissement

Pour l’achat de Newcastle, qui est à peine une pincée de 300 millions sur leur compte en banque, ils ont versé le 80% du capital, Pendant ce temps, il 10 % supplémentaires ont été donnés par PCP, un fonds d’investissement privé britannique, et les 10 % restants par RB Sports & Media, un autre fonds d’investissement. Cela suppose son immersion dans le football, après avoir déjà participé à des entreprises importantes telles que Disney, Uber et même dans le domaine pharmaceutique Pfizer. Les États-Unis ont été l’un des grands récipiendaires de la richesse saoudienne et il y a quatre ans, lors d’une visite de Donald Trump à l’Arabie saoudite, PIF a communiqué un investissement de 40 000 millions dans les infrastructures du pays américain.

La tête visible de l’arrière-plan est Yasir Al-Rumayyan, qui a été nommé par le Le prince saoudien Mohammed ben Salmane, fils du roi d’Arabie saoudite, il y a six ans. Diplômé Harvard et amateur de golf, Rumayyan, qui occupe également un poste de direction dans UBER et il est président de la compagnie pétrolière du pays, Aramaco saoudien, Il déléguera bon nombre de ses fonctions au sein du club, mais servira de président non exécutif de Newcastle.

Cette relation entre le PIF et le gouvernement saoudien est ce qui crée friction et peur autour de l’opération, peu importe combien première ligue confirmer que vous avez reçu « preuve légale » que l’Arabie saoudite ne contrôlera pas Newcastle. Le prince Mohammed ben Salmane, dit MBS, est à la tête du gouvernement du pays et est accusé d’avoir ordonné le démembrement du journaliste Jamal Khashoggi à l’ambassade saoudienne à Istanbul en 2018.

Le respect des droits humains, la grande préoccupation d’Amnesty International et d’Alan Shearer

Ces faits, ainsi que autres violations des droits de l’homme, ont causé la rejet d’organisations comme Amnistie internationale, qui a durement critiqué la Premier League. « Au lieu de permettre aux personnes impliquées dans des violations des droits humains d’entrer dans le football anglais simplement parce qu’elles ont de l’argent, Nous exhortons la Premier League à modifier ses politiques de propriétaire et de président pour prendre en compte les droits de l’homme. »a rapporté AI, également préoccupé par la façon dont ces pays utilisent le sport pour laver votre image.

Ni une icône comme Alain Shearer, meilleur buteur de tous les temps en Premier League, il les a tous avec lui lorsqu’il s’agit de donner le feu vert aux nouveaux propriétaires de son équipe. « Il est très important que Ne cachons pas la question des droits de l’homme sous le tapis. Il faut y réfléchir et le mettre en valeur, mais c’est un fonds qui a déjà investi dans ce pays. C’est un très gros problème, mais ce n’est pas la faute des fans de Newcastle », a déclaré Shearer.

Ils doivent se conformer au Fair Play Financier

Maintenant, comment cela va-t-il changer Newcastle sportivement ? Heureusement pour ses concurrents, le Fair-play financier empêche le gaspillage d’argent à court terme d’être exagéré et est que cette règle permet aux clubs un pertes maximales d’environ 120 millions sur trois ans. Bien entendu, les mesures ont été assouplies en raison de la pandémie de covid, des dépenses plus élevées peuvent donc être justifiées si elles sont dues à cette crise.

La gestion de Mike Ashley, propriétaire de Newcastle pendant quatorze ans et largement critiqué pour ne pas investir, a amené le club à avoir 40 millions d’euros de bénéfice sur les trois dernières saisons, donc au cours de la prochaine année, si PIF le veut, le ‘Pies’ pourrait être laissé plus que 150 millions en signatures.