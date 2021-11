C’est pire : les joueurs non vaccinés du Bayern Munich bannis de l’hôtel de l’équipe

Les coups sûrs ne cessent d’arriver pour le Bayern Munich pour le moment. L’Allemagne connaissant une légère augmentation des cas de coronavirus, l’État de Bavière a resserré les réglementations pour les hôtels et les restaurants. Plus précisément, seuls les individus vaccinés ou guéris peuvent être autorisés à accéder à ces sites, sans exception. Cela arrive à un mauvais moment pour le Bayern, qui disputera un match à l’extérieur contre Augsbourg ce vendredi.

Bild explique le problème :

Après l’alarme de quarantaine, le Bayern a maintenant un sérieux problème de 2G ! Les non vaccinés Joshua Kimmich (26 ans), Serge Gnabry (26 ans) et Jamal Musiala (18 ans) sont sortis de quarantaine depuis hier, mais comme Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans), précédemment libéré et non vacciné, ne jouera pas avec l’équipe. vendredi à l’hôtel « Maximilian’s ». Raison : L’état de Bavière a durci les règles d’accès aux restaurants et hôtels. La règle 2G s’applique aux invités (vaccinés ou récupérés) ! Un employé de l’hôtel a déclaré à BILD : « Il n’y a pas d’exceptions. Seuls ceux qui ont été vaccinés ou qui se sont rétablis sont autorisés à entrer dans notre maison. »

Juste pour clarifier certaines choses :

Joshua Kimmich reste le seul joueur confirmé non vacciné au Bayern Munich. Bild nomme Gnabry, Musiala, Choupo-Moting comme non vaccinés car ils le sont probablement, étant donné qu’ils ont été soumis à des mesures d’auto-isolement qui ne sont généralement destinées qu’aux joueurs non vaccinés. Il y aurait un cinquième joueur non vacciné au Bayern, dont l’identité reste inconnue. Augsbourg n’est qu’à environ une heure de Munich, de sorte que les joueurs non vaccinés pourraient facilement se rendre eux-mêmes au stade. Cependant, les États allemands augmentant lentement les restrictions à mesure que le nombre de cas augmente, les matchs à l’extérieur pourraient devenir un tout nouveau casse-tête pour le Bayern. Niklas Sule et Josip Stanisic sont tous deux vaccinés mais ont le virus, ils manqueront probablement le match de vendredi en raison de leur quarantaine.

