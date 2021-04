C’est pire que vous ne le pensez ⋆ .

par Anony Mee, penseur américain:

«… Et à d’autres fins» semble être inclus dans les titres de tant de projets de loi ces jours-ci qu’il est toujours éclairant de creuser un peu plus loin, au-delà des dispositions évidentes d’un projet de loi. Dans le cas de HR 1 – la loi omnibus fédérale sur l’amélioration de la fraude électorale fédérale 2021 – les révélations sont assez effrayantes. Ils sont destinés à chasser de la politique les gens que les démocrates n’aiment pas et à consolider entre les mains du Congrès des informations qui violent la doctrine de la séparation des pouvoirs ou la Déclaration des droits.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

D’autres ont parlé avec force des changements injustes et ruineux proposés par le projet de loi à la Commission électorale fédérale, des réformes du financement de la campagne et des processus électoraux généraux. Aujourd’hui, voyons ce que nous apportent les quelque 100 dernières pages de ce projet de loi de près de 900 pages. C’est là que se cachent tous les «autres objectifs» et ils sont aussi mauvais que le reste du projet de loi.

Section 10001, appelle à la transparence fiscale présidentielle et vice-présidentielle. Ce qu’il fait vraiment, c’est supprimer la participation des candidats en exigeant que les dix dernières années de déclarations de revenus soient soumises à la Commission électorale fédérale dans les 15 jours suivant la nomination d’un parti.

Ces documents, avec certaines expurgations limitées, deviennent alors publics comme n’importe quel rapport déposé auprès de la FEC. La recherche sur l’opposition est complète et accessible à la Chine, à la Russie, aux nouveaux ou anciens parents, à l’ensemble du Congrès, aux médias, au monde entier, en fait. Pour les candidats qui ne sont pas élus, ces dossiers restent publics pour toujours. Cela découragera les citoyens privés comme Trump – par opposition aux hacks politiques à vie – de se présenter à des postes élevés.

Cette exigence semble être une violation flagrante du 4e amendement qui protège les papiers d’un individu contre une saisie abusive. C’est une prise s’il y en a jamais eu une. Surprendre! L’IRS a déjà la possession. Si ces documents sont requis par le Congrès à quelque fin que ce soit, un simple mandat basé sur une cause probable est tout ce qui est nécessaire pour les obtenir.

L’article 9101 entraîne également la suppression des candidats car il interdit aux membres de siéger aux conseils d’administration de toute organisation à but lucratif. Cela peut avoir un effet dissuasif sur tous les candidats potentiels au Congrès qui sont également des propriétaires d’entreprises prospères, des agriculteurs familiaux, des gestionnaires de fiducies familiales… ou les enfants adultes des anciens 45e présidents de ces États-Unis.

L’article 9401 exige que les superviseurs (et non les employeurs, remarquez) des personnes qui sont également employées par le Congrès présentent des rapports trimestriels sur ces personnes et leurs revenus aux comités d’éthique de la Chambre et du Sénat.

Sous couvert d’éthique, les bestioles du Congrès espionneront leur propre personnel. La plupart des entreprises privées ont des règles qui interdisent la divulgation de telles informations à des tiers. Et je vois qu’il n’y a aucune obligation de traduction du chinois pour le gestionnaire du chauffeur du sénateur Feinstein.

Néanmoins et encore une fois, il s’agit d’une intrusion hautement injustifiée dans la vie privée d’individus qui ont déjà rempli le questionnaire proctologique SF-86 pour la sécurité nationale et ont subi un entretien avec le FBI, tout comme leurs amis et membres de leur famille. Encore une fois, cette information est déjà entre le gouvernement fédéral et le gouvernement fédéral. Il faut juste avoir une raison valable pour le récupérer auprès du FBI.

L’article 9102 est rédigé de façon étrange. Il semble que les membres du Congrès n’auront pas le droit d’introduire ou de modifier une législation qui ne sert «que» les intérêts financiers du député ou ceux de la famille ou du petit groupe d’un membre. Le mot «seulement» apparaît trois fois sur deux lignes d’une phrase. Cependant, il ne semble pas interdire les mêmes activités aux membres qui font partie d’un groupe plus large, comme les actionnaires d’une société.

L’article 9001, qui nécessite de nombreux échanges douloureux entre le texte proposé par HR1 et le texte existant de la loi sur la responsabilité du Congrès de 1995, modifie l’obligation des membres du Congrès de rembourser les contribuables pour les règlements fondés sur des allégations selon lesquelles le membre s’est livré à des intimidations illégales, représailles ou discrimination. Et devine quoi? Cette modification est antidatée à compter de la date à laquelle la version initiale (1995) de cet article a été promulguée. Peut-être que certains membres qui ont dû payer de leur poche pour leurs péchés veulent récupérer leur argent. Et peut-être que l’auteur de cette section pense que Nous, le peuple, devrions payer pour leurs indiscrétions criminelles.

La section 8052 exige que, si une équipe de transition présidentielle souhaite une habilitation de sécurité pour un membre de cette équipe, l’équipe doit soumettre au Congrès les noms, les antécédents professionnels, les antécédents financiers, les rôles et les problèmes à traiter, et les récusations pour chacun de ces membres. . Et si ces informations ne sont pas soumises, l’individu se voit refuser l’accès à toutes les informations non publiques des agences gouvernementales. Il s’agit d’une violation flagrante de la séparation constitutionnelle des pouvoirs et d’une violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Si le Congrès a besoin de cette information, qui, encore une fois, est déjà entre les mains du FBI, un simple mandat justifié par une cause probable suffit. Quelqu’un a certainement sa culotte dans une torsion. Et c’est dommage pour eux, mais nous, le peuple, aimons la séparation des pouvoirs.

Enterrée dans la section 8034 est l’insertion du Congrès dans l’application de l’éthique pour les employés de l’exécutif. Cela se produit lorsque le Bureau de l’inspecteur général (qui relève directement du Congrès) est ajouté au rôle du procureur général dans l’élaboration d’un système de signalement des violations. Cette section enlève également à chaque agence son pouvoir de traiter en interne les questions et les violations d’éthique et met cette autorité entre les mains d’un seul individu. Encore une fois, cela ressemble à une violation de la séparation des pouvoirs.

En savoir plus @ AmericanThinker.com