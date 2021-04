C’est plus facile pour moi de ne rien dire mais je veux voir le snooker prospérer ⋆ .

Judd Trump (Photo: VCG via .)

Judd Trump dit avoir reçu des réactions extrêmement positives à ses suggestions de moderniser le snooker pour un public plus jeune et estime que ses commentaires ont été pris dans le bon sens alors qu’il tente d’aider le sport à aller de l’avant.

Le numéro un mondial a parlé à Metro.co.uk plus tôt ce mois-ci au sujet du snooker qui avait du mal à attirer un public plus jeune et a eu un certain nombre d’idées pour aider à améliorer l’image du jeu.

Le code vestimentaire, les commentaires, le marketing des médias sociaux et un changement général de trop se concentrer sur le passé étaient les changements que Trump avait à l’esprit et il a reçu de nombreux éloges de la part de ses collègues joueurs pour s’être exprimé.

Toute suggestion de changement allait toujours provoquer une controverse, en particulier dans un sport ancré dans la tradition, mais l’As dit que la réponse a été extrêmement positive et il est heureux d’utiliser sa plate-forme pour s’exprimer.

«Je pense que 99,9% des commentaires que j’ai reçus étaient brillants», a déclaré Judd. “ Tout le monde semblait d’accord, chaque joueur semblait d’accord, je pense qu’il est juste important que les gens s’expriment.

“ Normalement, je ne dis vraiment rien parce que rien ne se passe jamais, mais je pense qu’en vieillissant, il est important de dire ce que je pense et d’essayer de mettre le snooker sous les projecteurs.

«C’est plus facile pour moi de ne rien dire et de laisser le sport décliner à mesure qu’il vieillit, mais je veux voir le sport prospérer. Je veux aider cela et voir la jeune génération jouer dans différents pays, différentes atmosphères et jouer devant un public mondial.

Trump ne s’attend pas à un changement du jour au lendemain ni à aucune sorte de refonte du sport dont il a atteint l’apogée ces dernières années.

Cependant, il a le sentiment que ses commentaires ont été entendus et peut-être que quelque chose va se passer… peut-être.

«Je ne vais pas retenir mon souffle», sourit Judd lorsqu’on lui demanda la probabilité d’un changement.

«Non, je pense que oui. Je pense que les commentaires sont dans le bon sens, j’essaye d’aider je n’essaye pas d’entraver le jeu.

“ Je sais que tout ne peut pas arriver en même temps, mais même si nous pouvons faire en sorte qu’une chose se produise qui ressorte de cette conversation, cela vaut vraiment la peine que je parle. ”

Trump (Photo: .)

Mark Allen a été l’un des nombreux acteurs à soutenir les commentaires de Judd et à les développer en parlant à la BBC.

«À bien des égards, ils sont tellement coincés dans le passé», a déclaré Allen. Ils parlent des gens du passé dans le jeu et on ne parle pas autant de la récolte actuelle.

“ Parlez d’eux, parlez de ceux qui portent le sport en ce moment et donnez-leur une plate-forme pour créer leurs propres profils et amener de nouvelles personnes dans le jeu voulant être le prochain Judd Trump, Neil Robertson ou Mark Selby.

«On n’en parle pas vraiment. Je pense que c’est au détriment des meilleurs joueurs qui sont actuellement là-bas et c’est certainement quelque chose que World Snooker peut examiner davantage. Tôt ou tard, vous devez avancer.

«Combien de fois au cours des deux prochaines semaines entendrons-nous parler de la finale de 85? La finale du ballon noir. Combien de fois entendrons-nous parler de Bill Werbeniuk ou de Cliff Thorburn et de gens comme ça. Ils ont fait du bon travail pour le match, mais passons à autre chose.

Mark Allen a appelé le snooker à “ passer à autre chose ” (Photo: .)

Trump et Allen entament leurs campagnes de championnat du monde mardi avec Allen jouant ses deux sessions contre Lyu Haotian le matin et le soir tandis que Trump commence son affrontement avec Liam Highfield dans l’après-midi et se termine mercredi après-midi.

Dave Gilbert attend Trump ou Highfield dans les 16 derniers matchs, tandis que le vainqueur d’Allen et Lyu affrontera Mark Selby ou Kurt Maflin au deuxième tour.



