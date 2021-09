C’est plus qu’un sentiment alors que Rock Ballad de Boston devient pop

Dites le nom de Boston à un fan de rock et, une fois que vous aurez établi que vous ne parlez pas de la ville du Massachusetts, il y a de fortes chances qu’il pense à l’hymne rock “More Than A Feeling”. Mais alors que ce tube de 1976 du groupe Boston a une place méritée dans le Rock and Roll Hall Of Fame, il est loin d’être leur single pop le plus populaire. Cet honneur revient au seul numéro 1 de Boston sur le Hot 100, “Amanda”, qui est entré dans le Billboard Hot 100 le 27 septembre 1986.

Le groupe est devenu bien connu non seulement pour ses albums vendus à plusieurs millions d’exemplaires, mais aussi pour les longs écarts entre eux. Après que leur premier album éponyme de 1976 soit devenu un phénomène de vente, certifié 17 fois platine aux États-Unis seulement, il ne fallut que deux ans avant qu’ils ne le suivent avec le «simple» sept fois platine Don’t Look Back. Mais il y a eu une interruption de huit ans avant l’apparition de Third Stage, qui a vendu quatre millions aux États-Unis et qui a suivi Don’t Look Back to No.1. Huit autres années se sont écoulées avant que Walk On ne devienne le quatrième album du groupe en 1994.

Reconnaissance internationale

Néanmoins, « Amanda », le premier single de Third Stage, a été écrit par le guitariste et claviériste du groupe, Tom Scholz, dès 1980. Il a produit la version finale et l’intégralité de l’album, et le single a atteint le sommet du palmarès non seulement en les États mais le Canada. C’était un record du Top 30 en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, mais son plus grand succès européen est venu en Norvège, au n ° 10, et en Suisse, au n ° 12.

Dans l’un des nombreux exemples de la façon dont le rock américain n’a pas toujours traversé l’Atlantique – et dans une période du milieu des années 80, lorsque les artistes britanniques étaient partout dans les charts américains pour monter la soi-disant “Second British Invasion” – “Amanda” n’a tout simplement jamais a vraiment rencontré ses cousins ​​transatlantiques, et le single n’a pas du tout réussi à y figurer.

Les Boston modernes ont continué à prospérer. En 2016, ils ont terminé une tournée du 40e anniversaire dont Scholz a déclaré: “En 40 ans de musique de Boston pour nos fans, ce fut l’expérience live la plus incroyable que j’aie jamais vécue.” En 2017, le groupe était de nouveau de la partie pour la tournée Hyperspace, qui comprenait un spectacle de retour au Boston Garden.

