C’est pourquoi AMD est la meilleure action de croissance de 2021

Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) a connu une excellente année 2021 et les investisseurs profitent de la croissance de l’entreprise. L’action AMD a atteint les plus hauts sommets de l’année dernière et était très proche d’atteindre les trois chiffres. L’action a atteint un niveau record de plus de 99 $ en 2020. Cependant, grâce à la volatilité, l’action est loin de son apogée. C’est une excellente occasion d’acheter des actions AMD.

Source : Fabio Alcini / Shutterstock.com

L’action se négocie aujourd’hui à environ 80 $. Il pourrait certainement s’agir de la meilleure valeur de croissance de l’année. Je pense que la société aura un coup de pouce en 2021 avec les bons résultats du premier trimestre et le plan de rachat d’actions récemment annoncé. Dans cet esprit, examinons le cas d’investissement pour les actions AMD.

Action AMD : résultats stellaires du premier trimestre

AMD a récemment publié des résultats du premier trimestre dépassant les attentes des analystes et laissant espérer l’avenir de l’entreprise. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,45 milliards de dollars, soit une augmentation de 93% d’une année sur l’autre et une augmentation de 6% au cours du dernier trimestre.

La marge brute était de 46%, ce qui est constant d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice d’exploitation était de 662 millions de dollars par rapport à un bénéfice d’exploitation de 177 millions de dollars il y a un an, soit une augmentation de 223 % d’une année sur l’autre. La hausse des revenus a entraîné une augmentation du résultat d’exploitation pour le trimestre. De plus, le bénéfice net de la société s’est élevé à 555 millions de dollars, contre 162 millions de dollars il y a un an, en hausse de 243% d’une année sur l’autre.

Le solde de trésorerie à la fin du trimestre était de 3,12 milliards de dollars. AMD a certainement connu un trimestre fulgurant et les chiffres en sont la preuve. Il a dépassé les estimations des analystes et a atteint de nouveaux sommets en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice d’exploitation. AMD est passé de 2 milliards de dollars en 2014 à 90 milliards de dollars en valeur marchande en 2021.

Pour le deuxième trimestre, la société s’attend à ce que le chiffre d’affaires atteigne 3,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 86% d’une année sur l’autre. Pour l’ensemble de l’année, la société s’attend à une croissance du chiffre d’affaires de 50 % par rapport à 2020. Elle s’attend à ce que la croissance soit tirée par toutes les entreprises.

En outre, AMD est censé finaliser la fusion de 35 milliards de dollars avec Xilinx (NASDAQ :XLNX) Plus tard dans l’année. Cette fusion pourrait changer la donne pour l’entreprise. Dans les récents rapports trimestriels, Xilinx a dépassé les attentes et a déclaré un bénéfice de 82 cents par action. Le chiffre d’affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 851 millions de dollars, ce qui est un record pour l’entreprise. Il a également déclaré un bénéfice net de 188 millions de dollars pour le quatrième trimestre et un bénéfice annuel de 2,62 $ par action.

Les chiffres sont juste avant la fusion prévue et cela montre l’énorme potentiel de l’entreprise une fois la fusion terminée. La décision à ce sujet sera prise d’ici le 6 juillet.

Plan de rachat de 4 milliards de dollars

AMD a fait la une des journaux après avoir annoncé le premier plan de rachat d’une valeur de 4 millions de dollars depuis 2001. Le rachat ne sera pas financé par la dette, mais plutôt par la génération de trésorerie de l’entreprise.

AMD connaît l’une de ses meilleures années et surfe sur une énorme vague de succès. Il se développe sur tous les fronts avec le succès du jeu Ryzen. Le chiffre d’affaires est en croissance constante depuis 2017 et s’accélère d’année en année. Avec le chiffre d’affaires, la marge de trésorerie de l’entreprise augmente constamment, ce qui montre la force de ses produits.

Si l’entreprise continue de croître au même rythme, elle vaudra beaucoup plus au cours des deux prochaines années et l’action AMD atteindra un nouveau sommet. Actuellement, la société a un solde de trésorerie de 3,12 milliards de dollars et elle disposera facilement d’un flux de trésorerie disponible de 4 milliards de dollars et pourra compléter le programme de rachat grâce à la génération de trésorerie.

Le résultat sur les actions AMD

Les fondamentaux solides et une place forte sur le marché font d’AMD la valeur de croissance idéale. Compte tenu de la croissance des ventes et des revenus de tous les produits, la société pourrait enregistrer de nouveaux sommets cette année et l’action AMD pourrait atteindre 100 $.

Si AMD peut continuer à accroître ses parts de marché comme il l’a fait par le passé, cela récompensera certainement les investisseurs.

Si vous recherchez une action de croissance à ajouter à votre portefeuille, achetez des actions AMD et conservez-les pour toujours.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.