C’est pourquoi Apple ne veut pas que vous téléchargiez des applications sur votre iPhone – .

Malgré tous les avantages du système d’exploitation mobile d’Apple par rapport à Android en matière de sécurité et de facilité d’utilisation, la liberté est un domaine dans lequel iOS est pâle par rapport à son principal concurrent. Si les développeurs souhaitent créer des applications pour iPhone et iPad, ils doivent passer par le même processus d’examen que tous les autres développeurs afin de se garantir une place dans l’App Store. Pendant ce temps, sur Android, il est possible de télécharger des applications à partir de sources tierces sans jamais ouvrir Google Play. Dans une récente interview avec Tim Cook pour son podcast Sway du New York Times, Kara Swisher a demandé à Tim Cook pourquoi Apple estimait qu’il était si important d’avoir un contrôle total sur les applications auxquelles les utilisateurs peuvent accéder.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La discussion autour du chargement latéral a débuté par une question sur la récente brouille entre Apple et Epic Games, au cours de laquelle le développeur a mis en œuvre son propre système de paiement dans Fortnite pour contourner la réduction de 30% d’Apple sur les revenus des applications payantes et les abonnements in-app. Fortnite a été rapidement retiré de l’App Store, mais Apple a fini par réduire ses frais à 15% pour chaque développeur gagnant moins d’un million de dollars par an.

Voici ce que Cook avait à dire lorsque Swisher a demandé pourquoi un développeur ne devrait pas être autorisé à mettre en œuvre son propre système de paiement ou même à rendre ses applications disponibles via une source autre que l’App Store:

Eh bien, je pense que quelqu’un doit [have control of the apps]. Je pense que quelqu’un doit être curé, non? Parce que les utilisateurs ne viendront pas là-bas et achèteront des choses s’ils n’ont pas confiance dans le magasin. Et nous pensons que nos utilisateurs le souhaitent.

Quant à savoir pourquoi il ne peut pas y avoir d’autres magasins sur iOS, ce que de nombreux développeurs plaident avec Apple depuis des années, Cook dit que « si vous aviez un chargement latéral, vous briseriez le modèle de confidentialité et de sécurité. » Le PDG a poursuivi en expliquant que 100 000 applications sont soumises pour examen dans une semaine donnée et que 40 000 d’entre elles sont rejetées parce qu’elles ne fonctionnent pas ou ne font pas ce qu’elles sont censées faire. Sans curation, soutient-il, l’App Store serait un gâchis – bien qu’il n’ait pas directement abordé la question des développeurs gérant leurs propres magasins.

La position de Tim Cook sur les alternatives de l’App Store est assez claire, mais cela n’a pas empêché les développeurs entreprenants de trouver des moyens de proposer leurs applications aux utilisateurs sans l’App Store. En 2019, le développeur GBA4iOS et Delta, Riley Testut, a lancé l’AltStore pour héberger ses applications d’émulation de jeux vidéo. Vous pouvez installer l’AltStore sur votre iPhone sans jailbreak, mais Testut doit constamment mettre à jour le magasin car Apple comble les failles qui lui permettent de fonctionner avec pratiquement toutes les mises à jour. Néanmoins, l’AltStore est toujours opérationnel et continue de montrer comment une boutique d’applications gérée par un tiers peut être exécutée en toute sécurité et de manière intelligente si Apple donnait une chance aux développeurs.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon ne peuvent pas croire que ces écouteurs les plus vendus avec 133000 critiques 5 étoiles ne coûtent que 24 $! Prix ​​courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.