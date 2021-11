C’est pourquoi baisser les paramètres graphiques dans Battlefield 2042 ne fait pas grand-chose – rapport

L’une des plaintes les plus cohérentes concernant la version PC de Champ de bataille 2042 C’est ainsi que ses performances varient considérablement d’un endroit à l’autre. Mais la principale raison pour laquelle cela pousse de nombreux joueurs à grimper le mur est que le fait de baisser les visuels du jeu n’aide pas vraiment autant que vous le pensez.

Cet état a poussé les joueurs à fouiller dans les fichiers ini du jeu à la recherche de paramètres cachés pouvant être activés/désactivés pour un coup de pouce, étant donné que les quelques-uns disponibles via le menu du jeu ne font pas l’affaire. Mais la cause de ce problème n’a jamais été suffisamment explorée – jusqu’à aujourd’hui.

Le canal matériel PC Hardware Unboxed a publié une vidéo qui compare un grand nombre de processeurs Intel et AMD dans les résolutions les plus courantes et dans des scénarios multijoueurs réels. Le rapport offre un aperçu intéressant de la façon dont Battlefield 2042 utilise le matériel PC – y compris lorsqu’il devient goulot d’étranglement du processeur – ce qui explique pourquoi le fait de baisser les paramètres visuels ne fait pas grand-chose pour augmenter la fréquence d’images.

En pratique, cela rend difficile d’obtenir des fréquences d’images supérieures à 100 images par seconde, même avec les processeurs Intel i9/AMD Ryzen 9 les plus puissants. Selon les conclusions de Hardware Unboxed, Battlefield 2042 ne tire pas pleinement parti de toute la puissance des processeurs haut de gamme, ce qui se traduit par une faible utilisation et des performances moins que satisfaisantes sur ces systèmes.

Malheureusement, comme le suggère le rapport, pousser à une meilleure utilisation des processeurs haut de gamme pourrait nuire aux performances des processeurs bas de gamme. La poussée pour un plus grand nombre de joueurs et l’inclusion de l’IA, rendent très difficile l’optimisation pour le bas de gamme.

Essentiellement, le jeu semble être coincé entre limiter son ambition afin qu’il puisse fonctionner sur du matériel plus faible et ne pas tirer suffisamment parti du haut de gamme pour vraiment briller. Bien que certains de ces aspects puissent être améliorés avec le temps, comme l’utilisation globale, il semble que l’innovation technique de Battlefield 2042 soit le principal coupable.