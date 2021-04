C’est pourquoi Cardano a vu une “énorme” augmentation de l’intérêt des développeurs.

Compartir

Tim Harrison, directeur du marketing et des communications pour Input Output Global (IOG), le développeur de Cardano, a publié une offre d’emploi pour un ingénieur de données, chef du conseil, consultant Java, architecte de solutions et d’autres postes dans cette société.

Les candidats auront l’opportunité, selon Harrison, de faire partie d’une nouvelle «équipe dédiée». Votre objectif sera de soutenir la communauté croissante de Cardano.

De plus, la nouvelle équipe IOG aidera à encourager l’utilisateur Cardano “à bord” alors que la plate-forme approche de son troisième événement “Alonzo” Hard Fork Combinator (HFC). Avec une date de mise en œuvre provisoire fixée au troisième trimestre 2021, Alonzo intégrera la plate-forme de contrats intelligents de Cardano, Plutus.

Harrison a déclaré que le réseau constatait un regain d’intérêt de la part des développeurs:

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la mise en œuvre de #smartcontracts dans #Cardano, nous constatons une énorme augmentation de l’intérêt des développeurs. Des moments passionnants. Par conséquent, nous créons une nouvelle équipe dédiée pour aider correctement à servir cette communauté en croissance rapide et les aider à s’impliquer.

Selon l’annonce d’IOG, le développeur Cardano compte environ 300 employés. Distribuée dans plus de 50 pays à travers le monde, la société prétend couvrir différentes cultures et personnes. L’entreprise déclare ce qui suit:

Notre objectif est de rendre la collaboration entre diverses personnes amusante, excitante et toujours enrichissante. De nombreuses entreprises disent «sortir des sentiers battus»; pour IO Global, c’est plutôt «nous pensons en dehors de la géographie».

IOG duplique Ouroboros Omega de Cardano

Alonzo est le dernier des 3 HFC, IOG a commencé à les implémenter et les capacités de contrat intelligent de Cardano avec «Allegra» en 2020. Plus tard, «Mary» a été implémentée avec la fonctionnalité de jeton natif de la plate-forme.

Lorsque Plutus sera mis en ligne sur le réseau principal, IOG et la communauté Cardano franchiront une étape importante. Les contrats intelligents élargiront les cas d’utilisation du réseau et pourraient attirer une nouvelle vague d’utilisateurs et de développeurs cherchant à tirer parti de ses fonctionnalités.

Ensuite, comme l’a dit l’inventeur de Cardano, Charles Hoskinson, la société se concentrera sur le développement d’Ouroboros Omega. Hoskinson a révélé via son utilisateur Twitter le 18 avril, 1,5 million de dollars supplémentaires pour le budget de ce projet. Par conséquent, son développement et sa livraison seront accélérés.

Ouroboros Omega sera la version améliorée du mécanisme de consensus actuel de Cardano. Peu de choses ont été révélées sur la mise à niveau, mais elle pourrait donner à ce réseau plus de sécurité, un finisseur plus rapide, plus de performances et d’évolutivité.

ADA se négocie à 1,24 $ avec une perte de 2,7% sur le graphique journalier. Sur le graphique hebdomadaire et mensuel, ADA a des pertes de 1,9% et 4,7%.

ADA avec de petites pertes sur le graphique hebdomadaire. Source: ADAUSDT Tradingview

El comerciante Justin Bennet espera que el precio de ADA experimente una acción de precio similar a la de agosto de 2020. En ese momento, la criptomoneda pasó por una corrección y tomó el impulso suficiente para alcanzar su precio actual, como se muestra en el gráfico ensuite.

Source: Justin Bennett