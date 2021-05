‘C’est pourquoi je l’ai dit sur Twitter’

Le troll de Twitter qui a dit à Paul Felder de s’en tenir à ses commentaires plutôt que de continuer à se battre a de nouveau visé l’homme de l’UFC.

Felder, qui était ému après avoir échoué en Nouvelle-Zélande contre Dan Hooker en 2020, avait suggéré qu’il quitterait l’UFC. La lutte pour être loin de sa famille et les pertes proches commençaient à s’additionner et il s’est opposé à ce qu’un fan lui dise de raccrocher ses gants.

Twitter

L’utilisateur de Twitter a expliqué pourquoi il ne ferait jamais une telle chose au visage de Felder dans un fil très honnête

Interrogé par Felder s’il serait assez courageux pour lui dire ses sentiments face à face, la réponse a été aussi honnête que possible, ce qui a laissé l’Américain perdu pour ses mots.

Felder a annoncé sa retraite de la compétition dans l’octogone à l’âge de 37 ans lors de l’UFC Vegas 27 dans lequel il faisait partie de l’équipe de diffusion et le fan voulait dire au monde entier qu’il avait raison depuis le début.

.

Felder a été impliqué dans un échange hilarant sur Twitter avec un fan de MMA qui lui a suggéré de raccrocher ses gants

Le fan voulait dire au monde entier qu’il avait raison à propos de Felder

Ne changez jamais, combattez les fans. Ne change jamais.

Felder, cependant, a révélé plus de détails sur sa décision de prendre du temps sur sa carrière.

«J’ai vraiment attendu de savoir», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat.

“Après le [Dan] Combat de putes, c’était assez émouvant et j’ai perdu le combat et je suis loin de chez moi et c’était une lutte. Mais ensuite j’ai retrouvé ce feu quand j’ai eu le [Rafael dos Anjos] combat.

«Je suis retourné et j’ai fait des camps et j’aidais Sean Brady à se préparer pour les combats et je frappais des pads, je soulevais à nouveau, je faisais toutes ces choses et juste lentement au fil du temps j’ai commencé à dériver vers mes propres choses et vraiment aimer juste faire ce truc de triathlon par moi-même, avoir du temps, voir ma fille tous les jours après l’école, la déposer à l’école. S’entraîner dans ma propre petite caverne de douleur à la maison dans le garage et faire avancer les choses.

.

Felder a toujours eu un bon rapport qualité-prix dans l’octogone

«Je ne pense pas que je vais atteindre la ceinture. Je pense que c’est la première fois que je réfléchis enfin vraiment après ces deux défaites consécutives, en regardant des gars comme ‘Jacare’ [Souza] se casser le bras, regarder des gars comme ‘Cowboy’ [Cerrone] combattre cinq combats de plus que je pense qu’ils devraient. Je ne serai pas ce type.

«Je l’ai dit depuis le tout début de ce sport, je ne serai pas ce gars qui se battra après sa date d’expiration et je pense que c’est ici. Je pense que c’est un peu tôt, mais je préfère que ce soit un peu tôt plutôt que tard.