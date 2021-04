C’est pourquoi la glissade dans FCEL Stock touche à sa fin

FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) a vu ses actions monter en flèche avec l’élection du président Joe Biden. Après être resté essentiellement stable pendant la majeure partie de 2020, l’action FCEL a explosé après que Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de novembre dernier. À ce moment-là, 2,39 $ vous achèteraient une part de FuelCell Energy. Quatre mois plus tard – propulsé par la perspective de dépenses publiques massives dans les technologies vertes – l’action FCEL flirtait avec 28 $.

Source: Kaca Skokanova / Shutterstock

Puis le fond est tombé. Depuis lors, il y a eu plusieurs déclassements d’analystes, dont un autre cette semaine. Cependant, l’action FCEL remonte aujourd’hui.

Les observateurs de longue date de l’industrie ont déjà vu ce scénario. Le moment semble venu pour l’hydrogène comme carburant, faisant grimper les actions de FuelCell Energy. Alors la réalité s’introduit.

L’hydrogène n’est tout simplement pas tout à fait prêt pour les heures de grande écoute. Le stock FCEL s’effondre. Ce schéma se répète depuis les années 1990 pour FuelCell Energy. Cependant, si c’est le moment où l’hydrogène est enfin à la hauteur de son potentiel – si les investisseurs abandonnent trop tôt, à la recherche d’une victoire rapide – alors l’action vaut la peine d’être examinée de plus près.

Toujours en dehors de son sommet de février proche de 65%, l’action FuelCell montre des signes de vie aujourd’hui.

Pourquoi le stock de FuelCell a grimpé après novembre

Alors que Joe Biden s’est engagé à dépenser des billions de dollars dans les infrastructures et les emplois dans les énergies propres, sa victoire électorale le 7 novembre 2020 a eu un impact énorme sur les stocks d’hydrogène. FuelCell exploite des centrales électriques qui utilisent un processus électrochimique au lieu de brûler des combustibles. De plus, la technologie FCEL produit de l’hydrogène qui peut être utilisé à des fins de transport ou à des fins commerciales. Il a été emporté par l’optimisme.

Alors que l’administration du président Biden prévoyait de dépenser des billions de dollars pour faire des États-Unis un pays à émissions nettes nulles (y compris rendre la production d’électricité américaine sans carbone d’ici 2035), FuelCell Energy semblait parfaitement positionné pour enfin récolter les fruits de son investissement de plusieurs décennies. Le stock FCEL a immédiatement commencé une montée raide.

L’enthousiasme pour les entreprises du secteur de l’hydrogène s’est intensifié le 15 janvier. Le ministère de l’Énergie a annoncé un financement fédéral de 160 millions de dollars pour le secteur, notant que l’argent serait alloué «pour développer des technologies de production, de transport, de stockage et d’utilisation. d’hydrogène d’origine fossile, avec des progrès vers des émissions de carbone nettes nulles. »

160 millions de dollars, c’est de petites pommes de terre, mais cela a été considéré comme le début de l’ouverture du robinet de financement du gouvernement. Cette nouvelle a contribué à maintenir l’élan sur les actions d’hydrogène, y compris l’action FCEL.

Pourquoi certains analystes se sont tournés vers FCEL

L’optimisme pour FuelCell a commencé à s’estomper. On craignait que les dépenses de l’administration Biden soient davantage axées sur les infrastructures traditionnelles que sur les dépenses directes en énergie verte. En d’autres termes, que le robinet des dépenses du gouvernement serait rapidement désactivé.

En janvier, JP Morgan a rétrogradé FCEL à «Vendre». Plus récemment, MarketWatch a rapporté mercredi que l’analyste de Wells Fargo, Praneeth Satish, avait initié une couverture de l’action FCEL avec un équivalent «Vendre» et un objectif de cours de 9 $. Malgré les opportunités dans l’économie de l’hydrogène, Satish a fait part de ses inquiétudes: «l’entreprise est en retard par rapport à ses pairs en matière de [FuelCell] pour devenir sa valorisation actuelle. »

Le Wall Street Journal a interrogé 10 analystes d’investissement qui couvrent FuelCell. Ils ont une note consensuelle «sous-pondérée» pour l’action. L’optimisme s’est estompé.

Conclusion sur l’action FCEL

Avec l’élection de Joe Biden, l’enthousiasme commençait à monter pour les actions d’énergie verte. À l’époque, j’avais inclus FuelCell dans ma liste de «stocks d’hydrogène à acheter pour la prochaine génération de voyages». Un investissement dans l’action FCEL à ce moment-là aurait généré un rendement de 1070% si vous l’aviez conservé jusqu’au 9 février.

Malheureusement, nous avons vu ce qui s’est passé après que la réalité de la situation a été reconnue. Le gouvernement n’allait pas jeter immédiatement des billions de dollars dans l’énergie verte. Cependant, cette baisse offre maintenant la possibilité de récupérer des actions à un plus bas niveau depuis cinq mois.

Devriez-vous sauter dessus?

L’action FCEL évalue un «B» dans Portfolio Grader. FuelCell est une entreprise établie avec une longue expérience et le développement de l’économie de l’hydrogène sous une forme ou une autre semble plus probable que jamais. Même si cela ne se produira pas demain – une prise de conscience qui a ébranlé de nombreux investisseurs à la recherche d’une victoire rapide – l’hydrogène fait partie du futur zéro émission. Il convient de noter que même avec l’attitude baissière actuelle envers la société, ces analystes du WSJ voient toujours une hausse moyenne de près de 15% pour FCEL.

Le moment est peut-être venu de recommencer à regarder FuelCell. Compte tenu des gains de FCEL le 22 avril, il semble que je ne sois pas le seul à ressentir cela.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a rompu le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.