C’est pourquoi le 27 octobre peut être important pour le rallye des prix Bitcoin ! – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Bitcoin est maintenant sur le pied de guerre vers son nouvel ATH. L’industrie de la cryptographie a fait face aux creux pendant une brève période, depuis son crash en milieu d’année. Les pièces ont augmenté par rapport aux cotes à un rythme soutenu. Le prix du BTC a frôlé les niveaux de 63 000 $, pour la première fois en environ 5 mois.

BTC aux valeurs de temps de presse à 62 626,31 $, avec des gains au cours des dernières 24 heures environ 2,9%. La crypto star est passée à 62 911,48 $ il y a quelques heures et a enregistré la clôture hebdomadaire la plus élevée jamais enregistrée après le crash de la mi-mai. Alors que le volume des transactions au cours des dernières 24 heures s’élevait à 32 946 715 689 $.

L’or numérique de l’industrie de la cryptographie dépasse ~ 30% depuis qu’El-Salvador a donné 30 $ à chaque citoyen. Pendant ce temps, des rapports substantiels le suggèrent. La quantité de pièces Hodled ou perdues a atteint un sommet de 9 mois de 7 215 532,022 BTC.

Quel prochain nouvel ATH de l’après-BTC ?

La pièce numérique devra s’en tenir à son niveau de 62 000 $, car elle reste la zone cruciale pour la prochaine étape de BTC. Consécutivement, les zones de support pour BTC sont comprises entre 60 000 $ et 59 000 $. Alors que la résistance varie de 64 000 $ à 65 000 $. Une percée du nouvel ATH pourrait éventuellement amener BTC au prochain jalon de 68 000 $.

Cependant, les commerçants pourraient devoir pécher par excès de prudence. Alors que l’espace culmine à l’extrême cupidité, sur l’indice de peur et d’avidité actuellement. Nous pouvons nous attendre à ce que BTC reteste ses prix autour des niveaux ATH. De plus, les spéculations sur le défaut d’Evergrande restent une préoccupation sur les marchés des changes.

L’approbation de l’ETF à terme Bitcoin de ProShares a inondé la confiance en BTC parmi les investisseurs et les commerçants. D’où la récente tendance à la hausse de la pièce. Consécutivement, les membres de la communauté ont placé de grands espoirs dans les possibilités d’approbation d’un plus grand nombre d’ETF. Dont les spéculations sont le 27 octobre. Nous pouvons nous attendre à ce que BTC se dirige vers son jalon de 100 000 $ si les choses se mettent en place.