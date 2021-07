C’est pourquoi le groupe de basket espagnol aux Jeux est appelé “de la mort”

13/07/2021 à 00h36 CEST

L’Espagne a été encadrée dans le groupe de la mort lors de ces prochains JO de Tokyo qui débuteront dans quelques jours seulement. L’équipe dirigée par Sergio Scariolo est l’une des favorites pour remporter l’or, mais elle devra d’abord passer la phase de groupes.L’équipe espagnole est dans le groupe C, avec l’Argentine, la Slovénie et le Japon hôte. Ce ne sera pas facile pour lui de surmonter cette première phase et d’autant plus que les trois premiers de chaque groupe, les trois deuxièmes et les deux meilleurs troisièmes tiers passent. Ainsi, l’Espagne doit bien démarrer les Jeux Olympiques si elle veut être en quarts de finale.

L’équipe espagnole de basket-ball fera ses débuts aux Jeux Olympiques le Lundi 26 juillet à 14h00 contre le Japon. Le deuxième match sera le jeudi 29 également à 14h00 contre l’Argentine et la phase de groupes se terminera le dimanche 1er août à 10h20 contre la Slovénie. Les trois matches se joueront à Saitama.

L’Argentine était finaliste de la Coupe du monde 2019 que l’Espagne a justement remportée, tandis que la Slovénie vient de se qualifier pour cette épreuve olympique de manière “in extremis”, mais avec une Doncic en état de grâce. La base slovène est l’une des grandes armes et la principale menace pour l’Espagne.