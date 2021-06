C’est pourquoi les actionnaires sont enthousiasmés par l’action Precipio

Une fois laissé pour mort, Précipio Inc. (NASDAQ :PRPO) a montré de grands signes de vie.

Source : iStockphoto

Depuis qu’il a atteint un creux de 58 cents en avril 2020, l’action PRPO atteint désormais 3,71 $. À partir de là, j’aimerais voir le test de stock atteindre un sommet antérieur d’environ 9,20 $, en particulier avec son test rapide de coronavirus en vente sur Amazon.com (NASDAQ :AMZN).

Certes, les cas de coronavirus diminuent régulièrement. Cependant, les tests, même pour les personnes immunisées, resteront essentiels. Après tout, selon Alicia Lasek, collaboratrice de McKnight’s Long-Term Care News. « Les vaccins n’offrent pas une protection à 100 % contre le virus, et dans de rares cas, les personnes complètement vaccinées peuvent tout de même développer la maladie. Ces soi-disant cas révolutionnaires peuvent être provoqués par des changements viraux rapides, et des tests continus sur les personnes immunisées seront nécessaires pour aider à prévenir de futures épidémies, selon les chercheurs. »

La dernière chose dont on a besoin est une autre épidémie de ce virus. Il est donc probable que les tests dureront un certain temps, alimentant des actions comme Precipio.

L’action Precipio a grimpé en flèche sur Amazon Deal

L’entreprise a beaucoup de points positifs.

D’une part, il a été le premier à obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA américaine pour son test d’anticorps de 20 minutes. Deuxièmement, ses tests utilisent le domaine de liaison au récepteur (RBD), qui pourrait être utilisé pour la détection d’anticorps spécifiques au coronavirus, comme l’a noté un rapport medRxiv sur le site Web du National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Troisièmement, ses tests semblent être très précis pour détecter les anticorps anti-immunoglobulines M (IgM). En fait, selon Precipio, les IgM se développent en premier et peuvent indiquer une réponse immunitaire. Les immunoglobulines (IgG) peuvent également être détectées dans les six jours suivant l’apparition du virus.

« Le but des tests d’anticorps sérologiques COVID-19 IgM & IgG est de déterminer si un patient a été exposé au COVID-19 et a potentiellement développé une immunité. Les patients présentant des anticorps spécifiques au COVID-19 développés lors d’une infection ou d’une vaccination antérieure peuvent être testés positifs pour les IgM, les IgG ou les deux », a ajouté la société.

Mieux encore, la société a suscité un intérêt après avoir lancé son test d’anticorps sur Amazon.com auprès des prestataires médicaux.

Les revenus n’ont pas été trop minables non plus

L’entreprise a connu une croissance annuelle de 95% d’une année sur l’autre. Il a également connu une croissance trimestrielle de 180 % d’une année sur l’autre.

Pour l’ensemble de l’année 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 millions de dollars, soit une augmentation de 95% d’une année sur l’autre. Il a également connu une croissance des revenus au quatrième trimestre de 180 % d’une année sur l’autre à 1,9 million de dollars. De plus, pour le quatrième trimestre, les bénéfices bruts se sont élevés à 500 000 $, une augmentation de 27 % d’un trimestre à l’autre. Pour l’ensemble de l’année, la marge brute s’est établie à 1,2 million de dollars, soit une augmentation de 900 000 $.

Plus que de simples tests de coronavirus

Bien que l’actualité du coronavirus soit certainement un gros problème, ce n’est pas tout ce que fait Precipio.

L’entreprise propose également :

HemeScreen pour les laboratoires des cabinets médicaux (POL) est une technologie de dépistage utilisée pour des diagnostics rapides et rentables. La société a lancé un panel HemeScreen de leucémie myéloïde aiguë de quatre heures qui peut déterminer la génétique du cancer, comme indiqué dans un communiqué de presse. La société a ajouté : « Il n’y a aucun autre produit ou technologie sur le marché qui peut fournir cet accès à des résultats rapides dans un cadre POL. “Milieu de culture universel IV-Cell est un milieu entièrement complété prêt à l’emploi, destiné à la recherche uniquement (RUO), développé spécifiquement pour soutenir la culture de la moelle osseuse et des cellules sanguines périphériques pour l’analyse cytogénétique in vitro des maladies hématologiques », comme indiqué sur le site Web de la société. Son “ICE COLD-PCR la technologie enrichit préférentiellement les séquences d’ADN mutant en un excès d’ADN de type sauvage par amplification sélective de l’ADN mutant », comme indiqué également sur le site de Precipio.

Le résultat de l’action Precipio

Il y a un bon nombre de points positifs ici.

D’une part, depuis le creux de 58 cents en avril 2020, l’action PRPO atteint désormais 3,71 $. C’était bon pour un retour d’environ 540% à ce jour. À partir de là, j’aimerais voir le stock tester un sommet antérieur d’environ 9,20 $. Deuxièmement, les tests de dépistage du virus sont là pour rester, comme moyen de prévenir de futures épidémies. Troisièmement, ses tests d’anticorps semblent être très précis et se vendent sur Amazon.com. De plus, bien que le test ne soit disponible que pour le personnel médical, la liste Amazon.com est toujours un gros problème.

À partir de là, nous attendrons d’entendre ce que l’entreprise dit dans sa mise à jour d’entreprise le 20 mai.

À la date de publication, Ian Cooper n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ian Cooper, un contributeur à InvestorPlace.com, analyse les actions et les options pour les conseils en ligne depuis 1999.