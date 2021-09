C’est pourquoi les actions PINS ne sont pas une bonne affaire pour les taureaux

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) est passé de mode en 2021. Mais si vous pensez que l’action PINS est prête pour un retour à la mode avec les taureaux de Wall Street, détrompez-vous.

Examinons certains facteurs qui pèsent sur Pinterest aujourd’hui et pourquoi suspendre toute décision d’achat pour une remise plus intelligente sur les actions est logique.

Nous sommes en septembre et entrant dans la seconde moitié du mois, la faiblesse saisonnière a modestement fait son chemin dans les grandes capitalisations S&P 500. Ce n’est pas un verrouillage à part entière, mais c’est quelque chose.

Et compte tenu de 11 mois consécutifs de records pour le marché, ce quelque chose pourrait être le début de quelque chose de plus. L’action PINS n’a pas non plus été à l’abri de l’action défavorable des prix.

La baisse des stocks de NIP n’est pas unique

Les actions de la plate-forme de découverte visuelle sont en baisse d’environ 2,5% par rapport à la baisse d’environ 1% du S&P 500.

Pourtant, à l’entrée du mois de septembre, les PINS étaient déjà en baisse de plus de 15 % par rapport à un gain de près de 20 % sur le marché au sens large. Cela ne semble guère juste, non? À peine.

La faiblesse du stock de PINS n’est pas unique. La plupart des gagnants du « séjour à la maison » de l’année dernière, tels que peloton (NASDAQ :PTON), Zoomer la vidéo (NASDAQ :ZM), Téladoc (NYSE :TDOC) subissent des réactions boursières défavorables en 2021. Et pour cause aussi.

Alors que les Américains et les homo sapiens du monde entier ont abandonné le sinistre «nouveau mode de vie normal» et sont en grande partie revenus à la vie d’avant Covid, un cycle plus baissier pour PINS et d’autres entreprises particulièrement bien placées pour tirer parti de la pandémie souffre. Ou pas?

Faire une comparaison

Le fait est que bien que 2021 n’ait pas été facile pour les investisseurs tard à la fête des actions PINS, les actions sont toujours en hausse de près de 450% par rapport à leur creux de mars 2020 atteint pendant les jours les plus sombres de Wall Street liés à la pandémie.

En comparaison, les investisseurs dans le S&P 500 n’ont augmenté que de 108 % l’eau à la bouche sur la même période.

De plus, les actions Pinterest ont toujours une valorisation élevée de 35 milliards de dollars, avec un multiple de prix à terme assez élevé de 42 et un ratio de ventes de près de 16.

Bien sûr, certains investisseurs indiqueront rapidement telle ou telle mesure utilisée pour soutenir une formidable histoire de croissance qui s’étend bien au-delà de Covid pour aggraver l’injustice d’aujourd’hui. Ou en même temps, une opportunité encore plus grande.

Dans ce sens, un récent article du Motley Fool estime que 50 000 $ investis dans les actions PINS pourraient valoir 1 million de dollars au cours des deux prochaines décennies.

Cependant, il est également important de noter que dans une course vers 1 100 $ en stock PINS afin de capturer ce million de dollars, il y aura des bosses évidentes sur la route. De plus, lorsque ces défis ressemblent au tableau des prix d’aujourd’hui, les investisseurs peuvent le faire soit à la dure, soit à la facilité avec les actions PINS.

Graphique des cours hebdomadaires des actions PINS

Source : Graphiques par TradingView

Techniquement, le graphique hebdomadaire de PINS indique des affaires inachevées, ce qui devrait entraîner une décote nettement plus importante du cours de l’action. Plus précisément, une rupture du support du drapeau cette semaine et un nouveau croisement stochastique baissier suggèrent fortement une poursuite de la tendance baissière et du cycle baissier de l’action PINS.

Avec les développements baissiers se produisant juste au-dessus du niveau de retracement de 50% et compte tenu de la taille du canal baissier, j’estime qu’un défi de support de 37 $ à 40 $ par action jusqu’à la fin de l’année dans PINS augmente.

Tout compte fait, nous pensons que les acheteurs d’aujourd’hui pourraient s’épargner beaucoup de chagrin en se tenant sur le côté jusqu’à ce que des prix plus attrayants visuellement se révèlent à des prix beaucoup plus bas dans le stock de PINS.

En bout de ligne cependant, en cas d’erreur humaine de ma part ou les acheteurs, pour une raison quelconque, ont pris leur décision et ne peuvent pas attendre un achat, une combinaison d’achat de 62,50 $ de décembre modifiée et partiellement couverte / (52,5 $ / 42,5 $ de vente) est un beau compromis sans céder grand-chose de manière réaliste.

