C’est pourquoi les bénéfices de Coinbase de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre sont optimistes pour Bitcoin

Moins d’une semaine après son introduction en bourse, l’échange de Bitcoin et de crypto-monnaie Coinbase a fait beaucoup de bruit. Votre rapport de revenus pour le premier trimestre de 2021 pourrait avoir un impact qui se fera sentir sur tout le marché de la cryptographie.

Coinbase deviendra public le 14 avril, après une controverse. L’évaluation estimée de la bourse est de 100 milliards de dollars et elle revendra jusqu’à 114 millions d’actions ordinaires de catégorie A sous le symbole COIN.

Selon son rapport, la bourse a généré 1,8 milliard de dollars de revenus au cours de son premier trimestre 2021. De plus, elle enregistre entre 730 et 800 millions de dollars de revenus nets (soit une augmentation de 312%), soit un volume échangé de 335 dollars. milliards de dollars (une augmentation de 272%) et 223 milliards de dollars d’actifs sur la plateforme.

Une information clé est son nombre d’utilisateurs actifs, qui a augmenté de plus de 10 millions par rapport aux chiffres de 2020, qui s’élèvent à 56 millions. C’est plus grand que Venmo, Cash App, eToro et Robinhood, comme l’a rapporté l’analyste d’actions John Street Capital.

En revanche, avec plus de 15 ans d’opérations, PayPal compte environ 360 millions d’utilisateurs actifs. L’analyste estime que COIN pourrait générer encore plus de revenus que certaines des plateformes de négociation institutionnelles les plus prestigieuses telles que Chicago Mercantile Exchange, Nasdaq, entre autres. Ajoutée:

Les titres ne peuvent plus ignorer cela. Les BoD $ SCHW $ IBKR $ MS (à la suite de l’acquisition de $ ETFC) et Fidelity (bien que privé) doivent ajouter le trading de crypto-monnaie à ce stade, c’est presque une violation de leur obligation fiduciaire de ne pas le faire. .

Effet des bénéfices de Coinbase Q1 sur Bitcoin

La banquière d’investissement Ellie Frost a expliqué comment l’effet du rapport a pu être «sous-estimé». Frost pense qu’une fois que les courtiers saisiront les bénéfices de Coinbase, l’échange «écrasera» ses attentes.

Ce sera une autre raison pour laquelle les institutions ne pourront plus ignorer le marché de la crypto-monnaie, comme l’a également affirmé John Capital. Cela pourrait également être un outil au profit de l’ensemble du marché, afin d’éliminer les «préjugés» à l’encontre de l’industrie. Frost a dit:

La finance traditionnelle ne peut plus vous mettre les doigts dans les oreilles et crier que « Bitcoin n’est pas réel » lorsque vous avez une entreprise publique qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dollars chaque trimestre.

Prédisant une hausse soutenue de Coinbase au cours du prochain trimestre, Frost pense que les institutions seront prompts à parier sur Coinbase et le marché de la crypto-monnaie. En conséquence, de nouveaux capitaux feront grimper le prix du BTC. Frost a ajouté:

Ensuite, ils feront de nouveau la même chose en Q2, Q3 et Q4. Même si vous n’êtes pas fan de Coinbase, ses bénéfices trimestriels seront énormes pour changer la mentalité de la finance et des investisseurs traditionnels, provoquant de grandes vagues pour Bitcoin.

Le rapport a reçu les éloges de nombreux acteurs du marché de la crypto-monnaie. Le PDG de FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, a déclaré que l’état financier était « impressionnant » et l’a qualifié de « grand pas en avant pour l’industrie ». Ajoutée:

(…) Félicitations à Coinbase pour avoir attendu d’être rendu public jusqu’à ce qu’ils soient systématiquement rentables et au moins quelque peu projetés. C’est mieux que de nombreuses annonces. Et c’est un excellent précédent pour les crypto-monnaies.

BTC se négocie à 58845 $ avec de petites pertes sur le graphique de 24 heures. Sur le graphique hebdomadaire, BTC a encore des gains avec un 1,1% positif.

BTC montrant les pertes sur le graphique de 24 heures. Source: BTCUSD Tradingview