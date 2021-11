C’est pourquoi les Eternals ne sont pas morts à la fin d’Infinity War

Lorsque Marvel a annoncé Eternals, des super-héros mythiques qui ont vécu sur Terre pendant des millénaires, les fans de MCU ont immédiatement posé les questions évidentes. Où étaient les Eternals pendant les événements d’Infinity War et Endgame ? Pourquoi n’ont-ils pas aidé les Avengers ? Et Thanos a-t-il tué l’un des 10 Eternals avec son Snap ? Marvel a répondu à certaines de ces questions pendant les bandes-annonces, expliquant que les Eternals avaient une mission claire sur Terre qui leur interdisait d’intervenir dans des choses plus banales, comme un Mad Titan anéantissant la moitié de la vie dans l’univers. Le film a fourni plus de réponses sur cette mission. Le film nous a également dit si l’un des Eternals avait été emporté dans Infinity War, mais il l’a fait d’une manière qui n’aurait peut-être pas été évidente. Avant d’expliquer, sachez que des spoilers massifs suivent ci-dessous.

Marvel ne pouvait pas révéler le secret avant la première

S’adressant à CinemaBlend lors de la tournée de presse, la réalisatrice d’Eternals Chloé Zhao a dû répondre à la question blip. Voici comment elle a répondu :

Eh bien, je ne peux pas le dire à voix haute, mais si vous pensez à… si vous pensez à ce que les Célestes leur ont dit. Si vous pensez à ce que les Célestes leur ont dit d’eux-mêmes, techniquement, ils ne peuvent pas être pris au dépourvu.

Ceux qui ont vu le film ont compris cette référence. Mais quiconque lit la couverture d’Eternals serait laissé à se demander.

Nous vous avons déjà dit que Eternals change tout dans le MCU à l’avenir. Les Célestes sont une menace existentielle, mais il existe peut-être un moyen de les contrer. D’un autre côté, les Célestes sont responsables de la vie dans l’univers, ce qui se rapproche le plus d’une version de Dieu. Sans eux, il n’y a pas de lumière dans l’univers et, par conséquent, pas de vie.

Les Célestes ont besoin de l’énergie des êtres intelligents pour grandir à l’intérieur d’une planète. Les éternels agissent en tant que défenseurs de cette planète, mais ils sont uniquement chargés de veiller à ce que les formes de vie intelligentes puissent survivre et évoluer.

Arishem, un céleste dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

La vraie raison pour laquelle les Eternals ne sont pas morts dans Infinity War

Lorsque Sersi (Gemma Chan) rencontre Arishem (David Kaye) pour la première fois, il lui révèle la description de poste des Eternals. Arishem lui montre que leur origine est la Forge Mondiale et qu’il les a créées. C’est là que Sersi se rend compte que « tout meurt sauf nous parce que nous n’avons jamais été en vie ». Et c’est la vraie raison pour laquelle aucun des Eternals ne serait mort lorsque Thanos a cassé le Infinity Gauntlet dans Infinity War. De même, les Éternels sur d’autres planètes auraient survécu au blip.

Le Céleste explique qu’elle n’a aucun souvenir de ses vies antérieures avant la mission sur Terre, car il efface et réinitialise leurs souvenirs après chaque émergence.

Arishem lui dit également que les Deviants étaient sa première création, mais ils ont commencé à se nourrir de la vie intelligente sur les planètes au lieu de la défendre contre les prédateurs. Un défaut de conception a permis aux Deviants d’évoluer, contrairement à la conception initiale. Le Céleste tient à dire à Sersi qu’il a construit et programmé les Éternels pour qu’ils soient des êtres synthétiques, incapables d’évolution.

Dans Infinity War, Thanos ne tue que les êtres vivants qui consomment des ressources. Les Éternels ne comptent pas dans ce quota. C’est un peu étrange, étant donné que les Éternels consomment certainement de la nourriture et de l’eau pour se maintenir. Mais les Infinity Stones ne les considèrent pas comme des êtres vivants.

L’échange Arishem-Sersi est important pour une autre raison. Il dit au public que les Éternels sont en effet immortels. Même s’ils meurent, Arishem peut générer plus de copies. Il peut utiliser certains de leurs anciens souvenirs comme base de leur nouvelle vie ou créer de nouveaux souvenirs. En conséquence, tous les Eternals décédés dans le film peuvent toujours revenir à la vie.