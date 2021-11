C’est pourquoi les experts recommandent les douches froides

11/06/2021 à 17h00 CET

Les douches chaudes sont l’une des expériences les plus enrichissantes. Et encore ce sont les douches froides, si désagréables parfois, surtout pendant les mois d’automne et d’hiver, ce qui peut apporter de plus grands avantages à notre santé. Plus précisément, et comme le souligne Healthline, les douches froides, qui sont considérées comme telles lorsque la température de l’eau est inférieure à 21 degrés Celsius, « peuvent contribuer à améliorer le bien-être général » par différents mécanismes naturels, dont le premier est une augmentation des niveaux d’endorphine.

Comme le disent les spécialistes d’El Prado Psychologues, les endorphines « sont les neurotransmetteurs responsables de la stimulation des circuits cérébraux liés au plaisir ». Et c’est pour cette raison que les douches froides sont utilisées comme thérapie contre la dépression. Plus précisément, notent-ils dans Healthline, « Il a été prouvé que prendre une douche froide pendant cinq minutes, deux à trois fois par semaine, aide à réduire les symptômes de la dépression. » Et pas seulement pour les endorphines : les douches froides augmentent les niveaux d’énergie et augmentent la clarté et la vigilance.

De plus, les douches froides contribuent également à l’amélioration du métabolisme, ce qui conduit à une combustion plus efficace des graisses et, par conséquent et avec d’autres mesures, à un meilleur poids. « Prendre une douche froide deux ou trois fois par semaine peut aider à augmenter le métabolisme » et « aider à lutter contre l’obésité au fil du temps ». Ceci est très important car le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque pour un grand nombre de maladies. Tla mauvaise circulation aussi et, selon ces experts, les douches froides sont excellentes pour optimiser le système circulatoire.

Ce sont des raisons suffisantes pour faire de la place aux douches froides dans nos vies, non ? Mais il y a encore plus. La pratique régulière de cette pratique « stimule les leucocytes », des cellules qui participent à la fonction immunitaire du corps humain et qui « peuvent aider à combattre les infections dans l’organisme » causées par les virus du rhume ou de la grippe. En outre, soulignent-ils, de la Cleveland Clinic, « une étude a lié les douches froides à une meilleure survie au cancer ». En tout cas, les professionnels de cette institution préviennent que « les douches froides ne sont pas une solution miracle ».

Pouvez-vous nous fournir certains avantages? Oui, mais appliqué « en complément des traitements traditionnels, pas en remplacement ». Et exécuté de la bonne manière. En ce sens, il n’est pas conseillé de soumettre le corps à des situations de stress froid pendant une longue période. Au lieu de cela, il est important d’y aller petit à petit, en augmentant progressivement la durée au fur et à mesure que le corps y répond bien. « Respirer profondément aidera à diminuer l’inconfort de votre esprit.« Ils disent de Healthline. Et ceux qui se sentent malades ou ont des problèmes immunitaires, devraient d’abord consulter un médecin.